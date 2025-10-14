IVA-sjuksköterska med erfarenhet av intensivvård
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-10-14
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Gävle
, Sandviken
, Ockelbo
, Tierp
, Hofors
eller i hela Sverige
UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Plats: Eksjö
Period: 2025-06-02 - 2025-08-31
Omfattning: Heltid
Beskrivning:
Vi söker en iva-sjuksköterska med erfarenhet av intensivvård. Sedvanliga arbetsuppgifter på en allmän intensivvårdsavdelning, inkluderar trauma- och hjärtlarm samt arbete i team och självständigt.Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska Intensivvård med minst 2 års arbetslivserfarenhet.Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888)
802 50 GÄVLE Arbetsplats
gävle Jobbnummer
9556889