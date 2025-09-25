IVA Specialistsjuksköterska på Thorax-Kärlkliniken
2025-09-25
Thoraxintensivvårdsavdelningen, Thiva är en liten enhet med arbetskamrater i alla åldrar som arbetar tätt tillsammans med patienten i centrum.
Är du en engagerad intensivvårdssjuksköterska som söker nya utmaningar med varierande arbetstempo och verkligen vill göra skillnad inom Thoraxintensivvården? Då erbjuder vi dig en unik möjlighet att bli en del i vårt dynamiska team på Thiva. Hos oss värdesätts ditt engagemang och du får möjlighet att växa i en stödjande och inspirerande arbetsmiljö.
Vårt erbjudande
På Thiva har vi 6 IVA platser och hjärtuppvakning, HUA har 2 vårdplatser måndag - fredag samt ett nära samarbete med Thoraxuppvaket, Thuva (intermediärvårdsavdelning) på kliniken. Detta medför en variation av olika patientkategorier. Vi arbetar oftast i parvård, sjuksköterska och undersköterska.
Vi har utifrån verksamhetensbehov önskeschema, vanligtvis 8 veckoschema där man ska arbeta cirka 8 helgpass/schemaperiod. Vi har avtal enligt poängmodellen och dess regelverk.
Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som intensivvårdssjuksköterska kommer du att spela en central roll i vården av patienter inför och efter hjärt-, lung-, och kärlkirurgi. Vi bedriver högspecialiserad intensivvård där du kommer ha möjlighet att handha olika hjärtassister såsom ECMO, Heartmate, Impella och aortaballongpump.
Vårt patientflöde gäller både akut omhändertagande av patienter och pre/postoperativ vård.
• Omvårdnad av patienter pre/postoperativt genom att tillhandahålla skräddarsydd vård och medicinsk behandling.
• Övervakning av patienternas tillstånd och reaktioner på behandlingar.
• Samarbeta nära med undersköterskor, narkossjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter.
• Ge stöd och vägledning till patienter och deras familjer under intensivvårdsperioden.
• Delta i utbildningsaktiviteter på Thiva och kliniken/produktionsenheten.
Vårt upptagningsområde av patienter sker från Sydöstra sjukvårdsregionen.
Arbetsgrupp
På Thiva och HUA är vi cirka 80 medarbetare (sjuksköterskor och undersköterskor). Vi har en mycket stabil personalgrupp där drygt 60% har arbetat mer än 10 år på Thiva.
Vi har två engagerade vårdenhetschefer som har ett nära ledarskap och är ansvariga för det operativa på Thiva varannan vecka. Detta har skapat en ökad tillgänglighet av ledarskapet.
Thiva har en utbildningsansvarig IVA sjuksköterska som schemalägger och planerar in fortlöpande utbildningar för alla på Thiva. Utbildningsansvarig IVA sjuksköterska är också delaktig med stöd och utbildningar under introduktionen av alla nyanställningar.
Om dig
Du är legitimerad specialistsjuksköterska inom relevant område. Övriga utbildningar inom relevanta eller närliggande områden är meriterande.
Tidigare erfarenhet inom specialistområdet är meriterande men inte ett krav. Erfarenhet av relevanta eller närliggande områden är också meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du behöver också kunna hantera olika IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Du bör vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Kunna förhålla dig på ett professionellt förhållningssätt som är anpassat utifrån situationen.
Hos oss bör du som IVA sjuksköterska vara flexibel. Flexibilitet hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
