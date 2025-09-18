ITC söker en UX-resurs ServiceNow till Halmstad Kommun
2025-09-18
Publiceringsdatum2025-09-18
Om tjänsten
Halmstad kommun söker en erfaren ServiceNow-utvecklare som kan stärka upp ett redan etablerat internt team under en viktig utvecklingsfas. Målet med uppdraget är att professionalisera och vidareutveckla kommunens ServiceNow-plattform, så att den fullt ut möter behoven hos verksamheten.
IT-service har i dagsläget ett internt team med fem utvecklare och systemadministratörer. Teamet ansvarar för både den dagliga leveransen av IT-tjänster och en växande backlog med förbättringsinitiativ.
Flera lösningar är redan tekniskt implementerade, men ännu inte konfigurerade eller driftsatta i skarp miljö. Genom att tillföra extra kapacitet under en period vill kommunen ge pågående projekt den skjuts framåt som krävs för att de ska kunna etableras och börja leverera nytta i organisationen.
Detta är ett konsultuppdrag som beräknas starta i oktober och beräknas pågå till 31 jan 2026 med möjlighet till förlängning i maximalt 2 månader. Arbetet kan i huvudsak ske på distans, men vissa fysiska möten i Halmstad kan komma att krävas.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som UX-resurs kommer du att spela en central roll i kommunens arbete med att förbättra användarupplevelsen i ServiceNow, framför allt inom portalutveckling.
Uppdraget omfattar att ta ett helhetsgrepp om struktur och design i Employee Service Center (ESC), samt att etablera en tydlig och logisk portalstruktur via CRM och Internal Business Location. Du kommer att bidra till att skapa moderna, lättnavigerade och lättadministrerade portaler som verkligen fungerar för slutanvändarna.
Utöver portalarbetet kommer du också att:
Bidra till designen av användarvänliga dashboards, rapporter och visualiseringar
Delta aktivt i workshops och dokumentationsarbete, med fokus på både intern förankring och kunskapsöverföring
Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera UX-strategiskt arbete med konkret design och implementation - i en miljö där din kompetens gör direkt skillnad.
Vem är du?
För att lyckas i uppdraget behöver du ha både teknisk spets och ett skarpt öga för användarupplevelse. Du bör ha:
Minst fyra års erfarenhet inom UX/UI-utveckling, inklusive deltagande i flera större projekt
Dokumenterad erfarenhet av UI/UX-arbete inom ServiceNow
Djup kompetens inom både Employee Center (ESC) och Service Portal
Erfarenhet av att designa och utveckla användarvänliga portaler och gränssnitt
Förmåga att skapa dashboards, rapporter och visualiseringar med fokus på användbarhet och tydlig informationsstruktur
Van att hålla workshops och omsätta verksamhetens behov till konkreta designlösningar
Innehav av relevanta ServiceNow-certifieringar
Flytande i svenska eller engelska, både muntligt och skriftligt
Om verksamheten
