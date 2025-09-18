ITC söker en ServiceNow utvecklare till Halmstad kommun
2025-09-18
Uppdraget syftar till att professionalisera och vidareutveckla Halmstad kommuns ServiceNow-plattform. Inom IT-service finns i dagsläget ett internt team bestående av fem utvecklare och systemadministratörer. Teamet ansvarar för både den dagliga leveransen och en växande backlog med utvecklingsinitiativ.
Flera funktioner och lösningar är redan tekniskt implementerade, men ännu inte konfigurerade eller driftsatta i skarp miljö. Genom att tillföra extra kapacitet under en avgränsad period vill kommunen ge pågående projekt den nödvändiga skjutsen framåt och säkerställa att lösningarna etableras effektivt i verksamheten.
Detta är ett konsultuppdrag som beräknas starta i oktober och beräknas pågå till 31 jan 2026 med möjlighet till förlängning i maximalt 2 månader. Arbetet kan i huvudsak ske på distans, men vissa fysiska möten i Halmstad kan komma att krävas.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som ServiceNow-utvecklare kommer du att arbeta inom både portalutveckling och ITOM/infrastrukturstöd. Fokus ligger på att vidareutveckla plattformen och säkra att den används på ett effektivt och strategiskt sätt. Uppgifterna omfattar bland annat:
Bidra till etableringen av en tydlig portalstruktur via CRM och Internal Business Location
Vidareutveckla Employee Service Center (ESC)
Förbättra Change Management kopplat till Application Services
Konfigurera och optimera SLA/OLA på tjänstenivå
Utveckla dashboards, rapporter och visualiseringar för system och servrar
Stärka datakvaliteten i CMDB
Bidra till integrationer mot övervaknings- och säkerhetsverktyg
Delta i workshops och dokumentation för kunskapsöverföring till teamet
Vem är du?
För det här uppdraget söker vi en trygg och erfaren konsult med gedigen teknisk kompetens och god förmåga att arbeta självständigt. Du kommer att fungera som expert i ditt område och vara ett stöd för både teamet och verksamheten.
Vi söker någon som har:
Minst fyra års erfarenhet som ServiceNow-konsult, med flera genomförda större projekt
Dokumenterad erfarenhet av ServiceNow-utveckling, inklusive både konfiguration och kodning
Mycket goda kunskaper i JavaScript och AngularJS inom ServiceNow-plattformen
Erfarenhet av arbete med Application Services, SLA/OLA och Change Management
Förmåga att bygga dashboards, rapporter och visualiseringar i ServiceNow
God förståelse för CMDB och dess roll i drift och underhåll
God förståelse för IT-infrastruktur och IT-säkerhet, gärna från kommunal eller liknande miljö
Innehav av relevanta ServiceNow-certifieringar, t.ex.: Certified Application Developer eller Implementation Specialist
Flytande i svenska eller engelska, både i tal och skrift
Om verksamheten
