It-verksamhetsutvecklare inom AI i Stockholm
Försäkringskassan / Datajobb / Stockholm
2026-03-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Verksamhetsområde ITI ansvarar huvudsakligen för en samordna, kvalitetssäkrad och effektiv hantering av information, data och AI inom Försäkringskassan men också för att aktivt bidra inom dessa områden till hela offentliga sektorn.
Nu söker vi en strategisk och driven IT-verksamhetsutvecklare med fokus på AI, som vill vara med och bygga upp och utveckla centrala förmågor inom området.
AI, styrning och verksamhetsutveckling
Hos oss får du en nyckelroll i att forma hur vi arbetar med AI i praktiken, från strategiska vägval till etablering av styrning, arbetssätt och strukturer som möjliggör en hållbar och ansvarsfull användning.
Du arbetar i gränslandet mellan verksamhet, teknik och ledning, med ansvar för att driva och samordna initiativ som stärker vår förmåga inom AI och digitalisering. Rollen innebär både att sätta riktning och att omsätta den i konkret genomförande, tillsammans med olika delar av organisationen.
I rollen kommer du bland annat att:
• driva och samordna utvecklingsinitiativ inom AI och digitalisering
• bidra till att etablera och vidareutveckla styrning (governance) för AI, exempelvis arbetssätt, riktlinjer och ansvar
• ta fram och vidareutveckla processer och strukturer för hur AI används och följs upp i verksamheten
• stödja verksamheten i att omsätta strategier till konkreta initiativ och nyttor
• facilitera dialoger och samarbeten mellan verksamhet, IT och ledning
• bidra med metodstöd inom exempelvis utvecklingsarbete, innovation och förändringsledning.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har flerårig erfarenhet av strategiskt arbete inom verksamhetsutveckling, digitalisering eller IT
• har erfarenhet av att arbeta med styrning, struktur eller etablering av förmågor i större organisationer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för genomförande och att nå goda resultat
• är relationsskapande och samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• är trygg i att navigera mellan olika perspektiv och intressenter
• har dokumenterad förmåga att arbeta i gränslandet mellan verksamhet, IT och ledning
• har erfarenhet av att driva utvecklingsinitiativ från strategi till genomförande
• har kunnighet av att ta fram eller vidareutveckla arbetssätt, processer eller styrmodeller
• har god kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av arbete med AI-relaterade initiativ eller datadriven utveckling
• har erfarenhet av att arbeta med AI governance, risk, informationssäkerhet eller regelefterlevnad kopplat till digital utveckling
• har erfarenhet inom Enterprise Architecture (EA), gärna i kombination med relevant certifiering eller utbildning
• har erfarenhet av förändringsledning i komplexa organisationer
• har förmåga att facilitera workshops och leda tvärfunktionella samarbeten
• har erfarenhet av offentlig sektor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Publiceringsdatum: 2026-03-30

Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Kontakt
Chef: Ann-Charlotte Munkhammar, 010-112 83 82 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Beatrice Sporre, beatrice.sporre@forsakringskassan.se
, 010-114 47 79 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Helén Sidén, Saco-S Ann Wiström, Seko Johanna Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521)
9825823