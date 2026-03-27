IT-trainee i Sundsvall - starta din karriär på Försäkringskassan
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Vill du vara med att bygga It-lösningar som påverkar hela Sverige? Vi utvecklar och driver allt från digitala självbetjäningstjänster och avancerade plattformar till säkerhetskritiska system och dataflöden som används av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och andra myndigheter.
Vi arbetar med It-utveckling, drift, It-säkerhet, BI, datahantering och digital samverkan och vi gör det i en av landets största och mest komplexa It-miljöer. Som trainee får du vara med där det verkligen händer - i hjärtat av den teknik som gör att Sveriges välfärd fungerar varje dag.
Traineeprogram inom It - systemutveckling, It-produktion och It-samordning, Dataingenjör
Som trainee blir du anställd i en av våra tre yrkesroller: systemutvecklare, It-tekniker eller It-samordnare. Programmet pågår i nio månader och ger dig både bredd och djup i en modern och komplex It-verksamhet.
Du har en hemvist och roterar mellan flera team och funktioner för att:
• få inblick i olika delar av vår It-verksamhet
• bygga ett brett nätverk
• utveckla din tekniska och analytiska förmåga
• lära dig hur data, Business Intelligence (BI) och dataanalys används för beslutsstöd.
Arbetet sker alltid med stöd av handledare och erfarna kollegor. Du får utbildning, praktisk träning och regelbundna uppföljningar som hjälper dig att växa in i din roll.
Systemutvecklare
Som trainee inom systemutveckling arbetar du i team med att utveckla och vidareutveckla våra It-system. Du deltar i att:
• skriva, testa och förbättra kod i moderna utvecklingsmiljöer
• arbeta med backend, frontend eller fullstack beroende på team
• delta i kravarbete, design, test och release
• bidra till stabila och säkra lösningar
• samarbeta med testare, UX-designers, produktägare och andra utvecklare.
Inriktning: Dataingenjör till BI
Som BI-trainee kommer du att arbeta nära analytiker, verksamhet och IT för att säkerställa tillgång till tillförlitlig och välstrukturerade data. Du ansvarar för att utveckla, underhålla och optimera datalösningar som stödjer analys, rapportering och beslutsfattande. Dina typiska arbetsuppgifter är:
• design, utveckling och förvaltning av datalager och datamodeller
• bygga och underhålla ETL ELT-flöden
• arbeta med dataintegration från flera källor
• automatisera och optimera pipelines och dataflöden för bättre prestanda och tillförlitlighet
• stödja analytiker och verksamheten med data och rapporter
• delta i det tvärfunktionella teamets planering och leveranser.
Infrastrukturstekniker
Som trainee inom It-produktion får du introduktion till avancerad drift och infrastruktur i en av Sveriges största It-miljöer. Rollen motsvarar det som i privat sektor ofta kallas plattformstekniker, infrastrukturingenjör eller Cloud och infrastruktur-specialist. Du deltar i:
• att arbeta i Linux- och Windowsmiljöer med fokus på drift, felsökning och systemförvaltning
• att övervaka, felsöka och hantera incidenter
• att arbeta med servrar, nätverk, databaser eller plattformar
• att bidra till automatisering och scriptbaserade lösningar
• förbättringsarbete och utveckling av driftprocesser
• att samarbeta med utvecklingsteam och andra tekniska funktioner.
It-samordnare
Som trainee inom It-samordning arbetar du i gränslandet mellan teknik och verksamhet. Du deltar i att:
• koordinera aktiviteter mellan team inom utveckling och drift
• planera och följa upp leveranser, incidenter och förvaltningsarbete
• skapa struktur i dokumentation, möten och processer
• hantera beroenden mellan system och team
• bidra till förbättring av arbetssätt och rutiner.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som:
• har dokumenterad kunskap inom något av följande:
- programmering och systemutveckling
- drift, nätverk eller infrastruktur
- koordinering, planering och struktur
- dataanalys, BI, data engineering
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av projekt, uppsatser eller kurser inom programmering, drift, nätverk, dataanalys eller BI
• har goda kunskaper i projektledning och erfarenhet av olika samarbetsformer
• har erfarenhet av AI-verktyg i studier eller projekt
• har erfarenhet av agilt arbetssätt
• har erfaranhet av digitalisering och automatisering.Publiceringsdatum2026-03-27Övrig information
Ett flertal tjänster, heltid, med tillträde 1 september 2026. Provanställning kan bli aktuell. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort Sundsvall
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Fredrik Rasteby, Emma Grannas, tel 010-114 60 26 eller Susanne Hellqvist, tel 010-118 73 80. HR-specialister: Anneli Wetterholt, tel 010-118 68 12, anneli.wetterholt@fk.se
, Beatrice Sporre, tel 010-114 47 79, beatrice.sporre@fk.se
, Ahmad Mohsen tel 010-113 45 24, ahmad.mohsen@fk.se
, (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Peter Lampinen, Saco-S: Ann Wiström, Seko: Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2026. Ladda upp dina betyg, examensbevis och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521)
