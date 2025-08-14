IT-testare till välkänt bolag inom finanssektorn
2025-08-14
Har du några års erfarenhet som testare och vill utvecklas i en miljö där teknik möter samhällsnytta? Har du ett intresse för integrationer, testautomatisering och en nyfikenhet som driver dig framåt? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Att jobba som IT-testare
Vi söker en testare till vår kund inom finanssektorn som utvecklar digitala lösningar för bolån och sparande. Här får du möjlighet att testa applikationer bortom gränssnittet - du arbetar nära kärnbanksystem, API:er och integrationer samt samarbetar med flera externa parter. Vår kund implementerar automatiserade tester i hög grad och fortsätter att förbättra och utöka mängden och har påbörjat resan mot CI/CD och DevOps mindset.
Du blir en del av ett mindre testteam som arbetar agilt med fokus på kvalité och leverans. Teamet har en stark intern kultur och samverkar tätt med verksamheten och externa partners. Teamet ansvarar idag för systemtester inklusive regressionstester från klient till bassystem där det sista check innan release genomförs. Teamet är även stöd till verksamheten i acceptanstester- och jobbar med både manuell och automatiserad testning. Teamet jobbar både med nyutveckling och förvaltning och testar webb, mobilapp, integrationstjänster samt interna banksystem.
Rollen är placerad i Stockholm, där regelbundna resor till Borås ingår. Detta är konsultuppdrag på initialt 12 månader, med möjlighet till förlängning och anställning hos kund. Önskad start är så snart så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Har en relevant examen från YH eller högskola
Har minst 1-2 års arbetslivserfarenhet inom testning, gärna både manuell och automatiserad
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Som person är du kommunikativ och nyfiken
Ansökan
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Molly Rytter på molly.rytter@nexergroup.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett techbolag med djupa rötter i svenskt entreprenörskap och innovation. Med över 2 500 medarbetare i 15 länder och mer än 35 års erfarenhet hjälper vi våra kunder att ligga steget före strategiskt, teknologiskt och kommunikativt.
