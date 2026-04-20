IT-tekniker till internationellt industribolag i Landskrona
Har du några års erfarenhet inom IT-support och trivs i en bred roll där du arbetar nära användare? Är du tekniskt nyfiken och gillar att lösa varierade ärenden inom både hårdvara och mjukvara i en Microsoft-miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet hos vår kund i Landskrona!Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Vår kund är ett internationellt industribolag som utvecklar och tillverkar tekniska lösningar. IT-miljön är bred och varierad, där du arbetar både med lokala användare och i samverkan med en internationell organisation.
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via oss på Mero på 6 månader, med goda möjligheter att därefter övergå i en anställning direkt hos kunden.
Om rollen
I rollen arbetar du brett med IT-support och daglig drift, med ett tydligt hands-on fokus på klienthantering, Microsoft 365-administration och användarnära ärenden. Större delen av arbetet ligger inom support, där du hanterar allt från installation och livscykelhantering av datorer till administration av konton, behörigheter och licenser i Microsoft 365 och Entra ID.
Du felsöker problem i användarmiljöer och affärskritiska system, hanterar enklare integrationsrelaterade ärenden och bidrar till struktur genom att dokumentera rutiner och arbetssätt. Rollen innebär även löpande kontakt med externa leverantörer och koncernens IT-funktioner.
Utöver detta arbetar du i mindre omfattning med data och rapportering, främst kopplat till Power BI. Det innebär att du uppdaterar och underhåller rapporter, kvalitetssäkrar datakällor samt stöttar verksamheten med enklare analys och felsökning.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom IT-support och trivs i en bred roll nära användarna. Du har en god teknisk grund och är van att felsöka klienter och användarrelaterade problem i en Microsoft-miljö. Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av Microsoft 365 och användaradministration * God förmåga att felsöka klienter, system och användarmiljöer * Vana att arbeta strukturerat och dokumentera arbetssätt * Mycket god svenska och god engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har erfarenhet av Power BI, Excel eller enklare SQL, samt grundläggande kunskap inom nätverk, server eller integrationer.
Som person har du ett genuint tekniskt intresse och en vilja att lära dig mer. Du är serviceinriktad och trivs i dialogen med användare, där du på ett pedagogiskt sätt kan förstå behov och lösa problem. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till att skapa ordning och kvalitet i IT-miljön.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Landskrona
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Joakim Gullin på Joakim@mero.se
eller 0709-700016. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
