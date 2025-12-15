IT-tekniker på 50% till vuxenutbildningen i Järfälla
2025-12-15
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Järfälla Vuxenutbildning och aktivitetsansvar bedriver kommunal vuxenutbildning i både auktoriserad och egen regi samt arbetar med kommunens aktivitetsansvar, KAA. Verksamheten fördelas på Ung och vux vägledning där fokus ligger på sök- och antagningsprocessen samt KAA, och Järfälla Lärcentrum.
Verksamheten på Lärcentrum består av SFI, kurser på grundläggande- och gymnasial nivå inom svenska som andra språk, yrkesutbildningar samt särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Här möts alla olika slags människor, med olika bakgrund och mål med sina studier. Vi brinner för att ge alla vuxna nya möjligheter till utbildning och arbete.
Vid en given tidpunkt studerar cirka 1 600 elever hos oss, både på hel- och deltid. Vår lärarkår består av cirka 50 engagerade pedagoger.
Skolan är centralt belägen i Jakobsberg med gångavstånd till både pendeltåg och buss.
För att lyckas i rollen som It-tekniker har du erfarenhet av IT-support och trivs med en varierad vardag där du både ger teknisk support och arbetar med systemadministration. Du är van att hantera enheter som datorer och Chromebooks, men också att ge stöd kring skoladministrativa system och andra digitala plattformar. Du är självgående och initiativtagande, men gillar också att samarbeta i team. Du ser din roll som en viktig supportfunktion och vill underlätta för lärare och övrig personal så att de kan fokusera på sitt uppdrag. Du anser att service och fint bemötande är en självklarhet. Att lära dig nya saker, prova nytt, tänka i nya banor och bidra med det lilla extra är något som vi värdesätter.
I rollen ingår uppgifter såsom:
• hantera felanmälningar, felsöka hårdvara och mjukvara, till viss del laga trasiga datorer och övrig teknisk utrustning
• hantera inköp av reservdelar och ny teknisk utrustning
• installation och vid behov ominstallation av datorer
• uppdatera, hantera och spärra appar och program kopplat till PC och chromebook
• stötta med behörigheter, användarnamn och lösenord till elever och kollegor
• säkerställa att klassrumsteknik fungerar inför lektioner och examinationerKvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har:
• minst gymnasial utbildning, gärna vidareutbildning inom IT-tekniskt område
• erfarenhet av arbete som IT-support
• erfarenhet av liknande arbete på skola, gärna vuxenutbildning
• erfarenhet av att hantera och sköta om datorer, chromebooks, skrivare, smartboards och övrig teknisk utrustning
• mycket god kunskap om datorer och skötsel av datorer
• mycket god kunskap om windowsmiljöer och Google-miljöerna
• kunskaper inom informationssäkerhet och GDPR
• god problemlösningsförmåga och serviceinriktat arbetssätt
• kunskaper om Google workspace, Exam.net, inläsningstjänster, hantering av mobiltelefoner, surfplattor.
Meriterande är kompetens kring ljud och bild (AV).
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.

Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag.
