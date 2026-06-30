IT-Tekniker med inriktning nätverk till kund i Eskilstuna!
Poolia AB / Supportteknikerjobb / Eskilstuna Visa alla supportteknikerjobb i Eskilstuna
2026-06-30
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Vill du arbeta i en varierad och användarnära IT-roll där du får kombinera teknisk felsökning med nätverksrelaterade arbetsuppgifter? Vi söker nu en IT-Tekniker med inriktning nätverk till vår kund i Eskilstuna. Här får du möjlighet att bli en del av en verksamhet där service, samarbete och teknik står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
I rollen som IT-Tekniker kommer du att arbeta brett inom IT-support och nätverk med fokus på användarnära support och löpande drift. Du blir en viktig del av den dagliga verksamheten och ansvarar för att säkerställa en stabil och välfungerande IT-miljö.
Vi söker dig som har cirka 1–3 års erfarenhet inom IT och som vill fortsätta utvecklas inom nätverk och infrastruktur. Rollen passar dig som trivs i en operativ miljö där du får kombinera teknisk kompetens med hög servicekänsla.
Uppdraget startar omgående och pågår i 6 månader med stor chans till förlängning. Provanställning tillämpas med Poolia som arbetsigvare. Observera att kunden håller verksamheten stängd under juli månad.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Onsite-support och användarnära IT-support
Felsökning av klienter, hårdvara och kringutrustning
Nätverksarbete och nätverksfelsökning
Konfiguration av switchar, accesspunkter och routrar
Patchning, övervakning och löpande förvaltning av nätverksmiljö
Ärendehantering, dokumentation och uppföljning enligt etablerade processer
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av IT-support och ett intresse för nätverk och infrastruktur. Du är van vid att arbeta strukturerat och har förståelse för vikten av dokumentation och tydliga processer.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
1–3 års erfarenhet inom IT-support eller liknande roll
Erfarenhet av onsite-support och användarnära felsökning
Minst 2 års erfarenhet inom nätverk och nätverkskomponenter
Erfarenhet av arbete med switchar, accesspunkter och enklare routeradministration
God förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Som person är du serviceorienterad, proaktiv och lösningsfokuserad. Du trivs med att hjälpa användare, tar initiativ och har ett professionellt bemötande i ditt arbete.
Då vår kund arbetar mot säkerhetsklassade kunder kommer en omfattande säkerhetsprövning att genomföras vid anställning.
Låter detta som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7725089-2077160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9984678