IT-tekniker med inriktning mot nätverk och säkerhet
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-07-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i Karlstad
, Göteborg
, Stockholm
, Malmö
, Umeå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Beskrivning
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Då har du kommit rätt!
Nu söker vi en it-tekniker med inriktning mot nätverk säkerhet som vill bidra med sina tekniska färdigheter och sitt engagemang för att säkerhetsställa att våra nätverk och it-system är skyddade mot olika typer av hot och cyberattacker eller dataintrång. Du kommer ingå i ett team med kollegor på flera orter och tillsammans kommer ni arbeta för att nå våra gemensamma mål.Dina arbetsuppgifter
I rollen som it-tekniker med inriktning nätverk och säkerhet är arbetet omväxlande och exempel på arbetsuppgifter är:
drift, utveckling och förvaltning av myndighetens nätverksinfrastruktur, it-system, och it-säkerhetslösningar.
konfiguration och automatisering kring nätverksmiljöer och säkerhetsprodukter.
övervakning och felsökning av nätverk och it-säkerhetsprodukter.Kvalifikationer
Vi vill att du skagymnasieutbildning eller högre med inriktning mot teknik och/eller it-säkerhet eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser vara lämplig.
Du ska också ha:
flera års arbetslivserfarenhet i rollen som nätverkstekniker
mycket god kunskap inom routing, switching och nätverksdesign
erfarenhet av nätverkssäkerhet och segmentering.
kunskap och erfarenhet av drift och administration av Cisco lösningar inom nät och säkerhetsområdet,
goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
aktuella certifieringar inom nätverk och säkerhetsområdet
erfarenhet av nätverk och säkerhetstillämpningar i Kubernetesplattformar
arbetat med logghantering eller sårbarhetsskanning
erfarenhet av hantering av proxy samt reverse proxy
Dina personliga egenskaper::
Vi ser att du har förmågan att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och att du själv kan strukturera och driva processer framåt. Du kan också sätta upp och hålla planerade tidsramar. Du har också förmågan att arbeta bra med komplexa frågor, där du kan analysera och bryta ner problem för att hitta en lösning. Du har även förmågan att arbeta bra med andra människor, där du på ett lyhört och smidigt sätt kan relatera till dem.Anställningsvillkor
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Hos oss får du upp till 35 semesterdagar beroende av ålder. Du får möjlighet att träna på arbetstid och ett förmånligt friskvårdsbidrag.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund och vi ser fram emot din ansökan. Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare – på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771), https://pliktverket.se/
Box 31 (visa karta
)
651 02 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Josefin Hallonsten, Saco-S josefin.hallonsten@pliktverket.se 0771-244030 Jobbnummer
9998227