IT-tekniker med fokus på drift av kommunikationsplattformar i Sundsvall
2025-08-11
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största it-avdelningar.
It-tekniker med fokus på drift av kommunikationsplattformar i Sundsvall
Vill du arbeta med system som möjliggör kontakt mellan myndighet och medborgare? Hos oss får du vara en del av ett team som säkerställer drift, utveckling och förvaltning av kommunikationsplattformar inom telefoni, chatt, e-post och digitala mötestjänster.
Vi söker två it-tekniker till olika team inom området för digital kommunikation. Den ena tjänsten har fokus på drift, support och operativ hantering av kommunikationsplattformarna för våra anslutna myndigheter medan den andra tjänsten omfattar motsvarande arbetsuppgifter men med mer komplexitet i konfiguration, utveckling och plattformsförvaltning och mer fokus på kundcentertelefoni. Båda rollerna kräver god teknisk förståelse, men varierar i nivå av erfarenhet och specialisering.
Utveckling, drift och förvaltning av kommunikationsplattformar
Som it-tekniker hos oss blir du en del av ett team som ansvarar för utveckling, drift, förvaltning och support av Försäkringskassans kommunikationsplattformar och interaktionsformer inom Kollaborationsområdet. Det innebär att du arbetar med produkter och tjänster som möjliggör kontakt med medborgare via ljud, bild, tal och text - såsom telefoni, digitala möten, chatt och e-post - där fokus ligger på teknisk funktion och leverans, inte användarstöd eller handläggning.
Du arbetar med hela kedjan: från konfiguration och integration till underhåll och teknisk utveckling av våra plattformar. Dina huvudsakliga uppgifter omfattar bland annat att hantera drift och support, lösa incidenter, delta i ändrings- och problemhantering samt kvalitetssäkra tekniska lösningar. Du förväntas bidra till att upprätthålla och förbättra plattformarnas tillgänglighet och prestanda. Arbetet sker i nära samverkan med andra tekniker, produktansvariga och verksamhetsrepresentanter, där god kommunikationsförmåga och förståelse för komplexa tekniska sammanhang är avgörande.
Vi söker dig med teknisk erfarenhet och förståelse, gärna inom plattformar som Active Directory, Exchange, Ironport, Skype for Business, Competella, Anywhere365 samt med kunskap i PowerShell eller JavaScript. Har du arbetat med liknande kommunikationslösningar i större IT-miljöer ser vi det som en tillgång. För att lyckas i rollen behöver du vara lösningsorienterad, strukturerad och trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Det här är ett arbete som förutsätter att du arbetar med teknisk utveckling och hantering av våra lösningar - det är inte ett arbete i våra användargränssnitt eller ett operativt handläggarstöd.
Arbetet kan även innebära deltagande i projekt, tekniskt underhåll och uppgraderingar som genomförs utanför ordinarie arbetstid. Återkommande beredskap kan förekomma i rollen.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god teknisk kunskap och driftserfarenhet av Windows Server och Active Directory
• har teknisk kunskap och erfarenhet av utveckling i Powershell eller Javascript
• har erfarenhet av att arbeta med drift och driftrelaterade processer baserat på ITIL
• har god förmåga att fånga och förstå verksamhetsbehov
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av drift och teknisk kunskap i Microsoft Skype for Business, Exchange och Teams
• har erfarenhet av arkitekturarbete inom infrastrukturområdet
• har förståelse för infrastrukturtjänster som certifikatshantering, DNS, brandväggar och kommunikation
• har erfarenhet av certifikathantering och VoIP-lösningar
• har erfarenhet av att arbeta med kontaktcenterlösningar som Anywhere365 och Competella
• har erfarenhet av Ironport, Cisco Secure Email och Linux
• har erfarenhet av containerplattformar och systemövervakning med Grafana.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Två tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt vid behov och efter önskemål. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i rekryteringsarbetet. Placeringsort: Tjänsten är primärt placerad i Sundsvall men Stockholm kan övervägas beroende på verksamhetens behov och arbetsuppgifter.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Marcus Gryhed 010-112 01 70 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ahmad Mohsen 010-113 45 24 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Marie Nordenfjäll, Saco-S Kenneth Kullbrandt, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna.
