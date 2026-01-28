It-tekniker inom produktenheten integration i Sundsvall
2026-01-28
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Vill du vara med och forma framtidens integrationslösningar på en av Sveriges största myndigheter? Försäkringskassans integrationsteam har en avgörande roll i att säkerställa att våra it-tjänster fungerar smidigt och tillförlitligt - varje dag, för miljontals användare. Enheten ansvarar även för två nationella integrationsplattformar för europeisk samverkan. Nu söker vi en it-tekniker som vill vara med och bidra till att utveckla våra integrationslösningar och skapa förutsättningar för att koppla ihop it-system inom Sverige, Europa och globalt.
Produktion, förvaltning och integrationslösningar
Enheten Integration ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av våra tre integrationsprodukter. Dessa körs på Linux och stödjer de vanligaste förekommande protokollstandarder för integration. Våra system hanterar över 2 000 000 meddelanden per dag och våra tjänster nyttjas av Försäkringskassan och andra myndigheter för att kommunicera både inom och utanför Sverige.
Vi är just nu inne i ett expansivt skede och behöver bli fler för att kunna tillgodose det växande behovet av integrationslösningar. Som it-tekniker i integrationsteamet kommer du att ansvara för inrättande och drift av en mängd olika integrationer. Du ingår i ett engagerat team med i nuläget 13 medarbetare som tillsammans ansvarar för tillgänglighet och stabilitet för våra produkter samt att vi är ett stöd för andra enheter. Inom teamet jobbar vi aktivt med att bygga vår kultur genom att leva enligt våra värderingar - Samarbete, Kvalitet, Ansvar, Helhetssyn och Arbetsglädje.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen inom IT eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har arbetslivserfarenhet av att arbeta i Linuxbaserade miljöer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Nedanstående programvaror och protokoll används inom enheten. Likvärdiga programvaror värderas också som meriterande.
• erfarenhet av arbete med integrationslösningar i stora organisationer
• erfarenhet av installation, konfiguration och felsökning av it-system
• djup kunskap inom Linux (RHEL)
• kunskap inom PKI och certifikat
• kunskap inom scriptning (Bash)
• kunskap inom nätverk och trafikstyrning (F5 Big-IP)
• kunskap inom automatisering (AWX, Ansible)
• kunskap inom drift av system på containerplattform
• kunskap inom Java applikationsserver (WildFly, Apache TomCat)
• kunskap inom databashanterare (DB2, PostgreSQL, MySQL)
• kunskap inom integrationsmotorn (iipax com)
• kunskap inom integrationsprotokoll (t.ex. REST, SOAP).
Publiceringsdatum2026-01-28
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Håkan Åsing, 070-328 11 35 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sara Norberg, sara.an.norberg@forsakringskassan.se
, 010-113 44 07 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST: Marie Nordenfjäll, Saco-S: Amelie Johansson, Seko: Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 22 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
