IT-tekniker inom fabrikssupport till bolag inom försvarsektorn
Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2025-08-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centric Professionals AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad IT-support i en högteknologisk miljö och vara med och bygga upp en helt ny supportfunktion hos vår kund i Linköping? De har behov av en erfaren och engagerad IT-tekniker till ett uppdrag inom deras 24/7-verksamhet.
Om uppdraget
• Start: 1 oktober 2025
• Slut: 31 december 2026
• Omfattning: 100%
• Plats: Linköping, huvudsakligen på plats med viss möjlighet till distansarbete
• Arbetstider: Kan inkludera skiftgång (3-skift)
• Resor till andra orter kan förekomma
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-tekniker kommer du att bli en nyckelperson i uppbyggnaden av en ny supportfunktion inom Fabrikssupport. Under en inledande period kommer du att arbeta tillsammans med kundens Second Line och Second Line Extended Support-team för att sätta dig in i organisationens arbetssätt, rutiner och system.
När supportfunktionen är på plats kommer du att arbeta nära en fabrik som är igång dygnet runt, vilket innebär ett varierande och utmanande uppdrag där din tekniska bredd kommer till sin rätt. Du blir en del av ett kompetent team om cirka 40 personer, varav 20 är stationerade i Linköping Mjärdevi, där även du kommer att ha din placering.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Systematisk felsökning och ärendehantering
• Support inom Infrastruktur, Servermiljö (Windows/Linux), Databas, Nätverk och Storage
• Delta i uppbyggnad och drift av en ny supportstruktur
• Dokumentation och kunskapsöverföring
• Delta i ett skiftlag (3-skift kan förekomma)
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst 4 års erfarenhet av arbete inom slutanvändarsupport
• Gedigen kunskap inom Windows och Linux-miljöer
• Erfarenhet av nätverk, databaser och lagringslösningar
• Vana att arbeta i ärendehanteringssystem
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
• Ett starkt supportfokus och trivs med att arbeta i team
Meriterande erfarenheter:
• Azure, Active Directory, SCCM
• ITIL, ServiceNow, IFS, Biztalk
• Print/Labelprint-lösningar
Vill du bidra till en viktig samhällsfunktion och samtidigt utveckla din tekniska kompetens i en spännande och modern miljö? Välkommen med din ansökan!
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 380 anställda, och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras kollektivavtal med Unionen.
Christian Gidlöv
• 46 734159383Christian.Gidloev@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "187988460". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/ Arbetsplats
Centric Kontakt
CENTRIC Sweden Christian.Gidlov@centric.eu +46 734159383 Jobbnummer
9458567