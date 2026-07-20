IT-tekniker/ingenjör -Applikationsspecialist IT till MTH informationssystem
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Vill du jobba med tekniskt avancerade och verksamhetskritiska IT-system som har direkt betydelse för vårdens kvalitet, säkerhet och tillgänglighet? Hos oss får du kombinera teknisk felsökning, applikationsdrift, systemförvaltning och utveckling i en miljö där IT, medicinsk teknik och vårdens vardag möts.
Medicinsk Teknik Halland (MTH) söker nu en IT-tekniker / ingenjör till rollen som Applikationsspecialist IT inom MTH Informationssystem. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Halmstad.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som applikationsspecialist IT arbetar du med IT-system som är kopplade till medicinteknisk utrustning och vårdnära processer. Du är en teknisk länk mellan vårdverksamhet, medicintekniska ingenjörer, Region Hallands IT- och digitaliseringsverksamhet samt leverantörer.
Arbetet omfattar hela den tekniska kedjan: från klient och applikation till integrationer, nätverk, applikationsservrar, databaser, behörigheter, dokumentation och IT-säkerhet. Du arbetar både operativt med felsökning och förvaltning samt långsiktigt med uppgraderingar, förändringar och förbättringsarbete.
Du ingår i MTH Informationssystem, som stöttar hela Region Hallands sjukvård. Gruppen består av cirka 15 medarbetare med placering i Halmstad och Varberg
Den aktuella tjänsten är placerad i Halmstad och du kommer att ingå i teamet Provbunden diagnostik. Teamet arbetar tillsammans med Medicinsk diagnostik som inkluderar områdena klinisk kemi och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi samt klinisk patologi och cytologi.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
förvalta och vidareutveckla medicintekniska IT-system
felsöka och åtgärda incidenter i hela kedjan: utrustning, klient, applikation, nätverk, servrar och databaser
arbeta med applikationsdrift, systemadministration och teknisk dokumentation
planera och genomföra uppgraderingar, servicefönster och förebyggande underhåll
delta i projekt som upphandlingar, implementationer och systembyten
ta fram teknisk kravställning och underlag till leverantörer
stödja leverantörer vid installation och driftsättning
arbeta med behörigheter, IT-säkerhet och dataskyddOm företaget
Medicinsk Teknik Halland (MTH) har som mission att stödja och utveckla hälso- och sjukvården i hela Region Halland med säkra medicintekniska produkter i lämpliga lokaler, med robusta försörjningssystem och servicetjänster.
Vår verksamhet består av framtidens medicintekniska kompetens. Vi arbetar nära vården och skapar tillsammans den bästa hälsan genom att vara: Nära, Proaktiva och Professionella.
Vi är idag drygt 80 anställda; ingenjörer, tekniker, sjukhusfysiker, handläggare m.m. Vi arbetar huvudsakligen utifrån tre utbudspunkter belägna i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
IT- eller ingenjörsutbildning, eller motsvarande kompetens
erfarenhet av IT-arbete i en mellanstor eller större organisation
god förståelse för komplexa IT-miljöer
erfarenhet av felsökning i klient- och servermiljöer
kunskap om Windows Server, Windows 11 och Microsofts servertjänster
grundläggande kunskap om SQL, AD och DNS
intresse för IT-säkerhet och dataskydd
erfarenhet av att arbeta i projekt eller förändringsarbete
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift (även engelska förekommer i dialog med leverantörer)
B-körkort
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
medicintekniska IT-system eller vård-IT
systemförvaltning och livscykelhantering
ITIL eller strukturerat förbättringsarbete
nätverk eller systemintegrationer
test, validering och dokumentation
leverantörsdialog eller kravställning
arbete i reglerade miljöer, till exempel MDR/IVDR
Du behöver inte vara expert på medicinsk teknik från start. Har du en stabil IT-teknisk grund, god felsökningsförmåga och vilja att förstå vårdens behov finns mycket goda möjligheter att utvecklas i rollen.Dina personliga egenskaper
Du arbetar strukturerat och tar ansvar för helheten. Du är analytisk, lösningsorienterad och trivs i samarbetet mellan teknik och verksamhet. Du kan förklara tekniska frågor på ett begripligt sätt och ser värdet av dokumentation och ordning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer på plats i Halmstad är planerade till vecka 34.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd i Region Halland här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Sjukhuset Varberg (visa karta
)
432 81 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Avdelningschef
Sofia Johansson 035-131940 Jobbnummer
10007586