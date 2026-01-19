IT-tekniker Infrastruktur och nätverk till Krokom
2026-01-19
IT-tekniker Infrastruktur och nätverk till Krokom
• Ett jobb med plats för utveckling!
Vi söker en driven IT-tekniker inom infrastruktur och nätverk som vill vara med och bidra till Krokoms växtkraft. Vi kan erbjuda dig ett varierat arbete där du får vara en nyckelperson i driften av kommunens IT-infrastruktur. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad!
Välkommen till oss!
Som IT-tekniker inom infrastruktur och nätverk är du en viktig resurs i arbetet med drift, underhåll, utveckling och förvaltning av kommunens IT-infrastruktur och centrala IT-miljö, där du verkar för att IT-miljön är tillgänglig, säker och kostnadseffektiv i ett helhetsperspektiv. Du kommer att vara en del av IT-enhetens Infrastrukturteam och introduceras av erfarna kollegor.
IT-enheten ansvarar för det centrala IT-stödet till kommunens verksamheter med drift, support och utveckling av telefoni- och IT-miljö. Enheten är organiserad inom kommunledningsförvaltningen och består för närvarande av 17 medarbetare i rollerna IT-tekniker, IT-samordnare och IT-chef. Inom IT-enheten arbetar vi i team där Infrastrukturteamet fokuserar på drift och utveckling av IT-infrastruktur och Kundteamet fokuserar på kundstöd och den användarnära IT-miljön.
Kommunledningsförvaltningen försörjer tre nämnder; Kommunstyrelsen, Bygg- och Miljönämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen sysselsätter ca 135 medarbetare och är uppdelad i område stab, område bygg och miljö samt område samhällsbyggnad och tillväxt.
En dag som IT-tekniker
Du agerar som konsult, specialist och problemlösare där du levererar ett professionellt och serviceinriktat IT-stöd och arbete vid drift, underhåll, införande, utveckling, förvaltning, användning och avveckling av IT-infrastruktur, tjänster, system och utrustning. Du gör det genom eget arbete i dialog och samverkan med kollegor, representanter från verksamheten, beslutsfattare och leverantörer i olika arbetsgrupper och projekt.
Du kommer att installera, konfigurera och dokumentera, ge information och rådgivning, administrera och övervaka, inventera, planera, ta fram beslutsunderlag och beställa. Du kommer att vara drivande och medverka i olika projekt inom införande och utveckling av IT-infrastruktur och kan komma att ansvara för förvaltning av ett eller flera objekt inom den centrala IT-miljön.
Arbetsuppgifterna kan förändras över tid där fokusområdet kan ändras eller inbegripa andra funktioner eller verksamheter.
Din kompetens
Du har en flerårig arbetslivserfarenhet som IT-tekniker, en IT-teknisk utbildning på lägst gymnasienivå, en bred IT-kompetens kombinerat med en specialistkompetens eller en annan kompetens som vi bedömer likvärdig.
För att lyckas i uppdraget är du drivande och initiativtagande. Du tar stort eget ansvar och trivs att arbeta självständigt och i team. Du har god samarbetsförmåga och känner dig bekväm med att prata med och inför olika grupper. Du har ett stort ordningssinne, arbetar strukturerat och målinriktat med förbättring och service i fokus, samtidigt som du är flexibel, kan se helheten, prioritera och leverera i tid.
Du ska ha god kompetens och dokumenterad erfarenhet inom flera av följande områden inom IT:
• Nätverksinstallation av uttag med inkoppling och patchning samt konfiguration av switchar, accesspunkter och routers enligt standardiserade protokoll.
• DNS-administration och Certifikathantering
• VPN, fjärråtkomst, brandväggar och övervakning
• Windows Server, Active Directory och SQL Server 2019 och senare
• Microsoft 365 Entra, Azure AD, Exchange, Defender, Purview och Intune
• VMware virtualiserade servermiljöer, lagring och backup
• Identitets- och åtkomsthantering, IDM, IAM, SSO och federation
• Powershell och liknande skriptverktyg
Det är meriterande om du har kompetens inom något av följande områden:
• HPE/Aruba nätverksprodukter och eller HPE serverprodukter
• Veeam och eller liknande backuplösningar
• Linux och eller OpenText/Micro Focus/NetIQ/Novell produkter
• Automation, e-tjänster och digitalisering av arbetsflöden
• ITIL, IT-systemförvaltning, IT-förändringshantering och kontinuitetsplanering
• IT-säkerhet och Informationssäkerhet
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, kan kommunicera på IT-teknisk nivå och samtidigt göra detta begripligt för användare i organisationen. B-körkort är ett krav. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekryteringsprocess.
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid 100% med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är säkerhetsklassad enligt lag 2018:585, säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövning med registerkontroll och bakgrundkontroll genomförs på slutkandidat.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Hälsning från din blivande chef
Hos oss är det viktigt att sätta kunden och laget före jaget. Vi främjar en miljö där vi är öppna, ärliga och hjälpsamma, där vi vågar prova nya idéer, delar med oss, lär oss av våra erfarenheter, tar ansvar för det vi gör och tillsammans levererar ett IT-stöd som vi kan vara stolta över. Vi ser fram emot att välkomna dig till IT-enheten och hoppas att du vill vara en del av vårt lagbygge! /Jan Söderman IT-chef.
Kontaktperson för tjänsten
I denna rekryteringsprocess har Krokoms kommun valt att samarbeta med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Stefan Wangdell, senior rekryteringskonsult, 076 138 48 17, stefan.wangdell@adecco.se
Har du frågor angående din ansökan, var god kontakta Adeccos kandidatsupport via info@adecco.se
Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt.
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här
får själva livet ta plats. Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Läs mer om Krokoms kommun här https://krokom.se/ Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Stefan Wangdell +46761384817 Jobbnummer
9690790