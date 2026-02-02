IT-tekniker Atea - Leverera och installera IT-utrustning i Örebro region
2026-02-02
Är du praktiskt lagd och vill arbeta med installation av IT-utrustning i en omväxlande arbetsmiljö? Här får du en roll med tydligt installationsfokus och arbete ute hos användare.
Som IT-tekniker hos Atea, på uppdrag av Örebro region, arbetar du tillsammans med en kollega för att leverera och installera datorer, telefoner och annan IT-utrustning, samt hjälper användare att komma igång och lösa tekniska problem på plats. Du utgår från Örebro, och reser runt i regionen för att stötta medarbetare där det behövs. Tjänsten är ett visstidsuppdrag på 1 år, med möjlighet till förlängning, och passar dig som vill utveckla dina praktiska IT-kunskaper i en social och omväxlande arbetsmiljö.
DETTA SÖKER VI
• Har ett genuint intresse för IT
• Tidigare erfarenhet av arbete som teknikkonsult eller supporttekniker är meriterande
• Har goda kunskaper inom Microsoft och Office 365
• Har kunskap inom support av datorer och kringutrustning som är anslutna i nätverk
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
• Arbetet innebär resor inom regionen och kräver därför B-körkort, men bil tillhandahålls i tjänsten
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, serviceinriktad och trivs med variation i arbetsdagen.
Låter detta som dig? Ansök redan idag, då urval och intervjuer sker löpande!
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer att vara anställd via StudentConsulting. Under rekryteringsprocessen kommer bakgrundskontroll att genomföras.
Detta är ett heltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
