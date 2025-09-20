IT-supportspecialist nivå 2 till kund i Solna
2025-09-20
Avaron AB är ett konsultbolag inom IT och teknik som hjälper kunder att bygga stabila, användarvänliga och säkra lösningar. Vi arbetar nära våra kunder och våra konsulter får stort förtroende och tydliga uppdrag. Nu söker vi en IT-supportspecialist nivå 2 till ett uppdrag hos en av våra kunder i Solna.Dina arbetsuppgifter
Du ger kvalificerad användarsupport via telefon, e-post, portal och chatt.
Du guidar användare, felsöker och åtgärdar incidenter.
Du samarbetar i supportteamet för att förbättra processer och arbetssätt.
Du arbetar enligt schema där både vardagar och helger kan förekomma.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Erfarenhet av att arbeta med användarsupport/kundservice/IT-support.
Mycket god förmåga att kommunicera och ett starkt användarfokus.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Förmåga att arbeta schemalagt där vardagar och helger kan ingå.
Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning (yrkeshögskola/högskola) eller motsvarande kompetens.
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av ServiceNow eller annat ärendehanteringssystem.
Erfarenhet från retailmiljö.
1-3 års erfarenhet inom IT-support på nivå 2.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
