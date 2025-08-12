IT-Supportmedarebetare till vår kund i Stockholm
Vi söker nu en Servicedeskmedarbetare till Koncern IT till vår kund som är verksam inom restaurang- och storköksbranschen.
Om rollen
Som Servicedeskmedarbetare kommer du att ingå i en grupp om 5 personer. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att ge service och support till kundens användare, både via telefon och on-site. Du arbetar nära ett annat IT team, som består av 8 medarbetare, och är en viktig del i att säkerställa att kundens användare får snabb och professionell hjälp med sina IT-relaterade frågor. Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Hantering av on- och offboardingar
Support och service till användare (exempelvis felsökning, användaradministration och behörighetsfrågor)
Hantering och uppföljning av ärenden i ärendehanteringssystem
Hantera support via telefon och ärendehanteringssystem
Bidra till att förbättra användarupplevelsen och säkerställa hög kvalitet i supporten
Skallkrav:
Minst 2 års erfarenhet av supportarbete inom IT
Erfarenhet av Active Directory
Erfarenhet av Microsoft 365
Erfarenhet av Entra ID
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Börkrav:
Erfarenhet av arbete i större organisationer i förändringDina personliga egenskaper
Förmåga att hantera stress och många förfrågningar samtidigt
Kommunikativ
Självgående
Lösningsorienterad
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
