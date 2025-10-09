It-support på plats i Luleå - Perfekt för dig som vill växa!
2025-10-09
Är du en fena på att lösa problem, gillar att snacka med folk och tycker att ctrl+alt+del är lite för basic? Perfekt - då är det dig vi letar efter!
Om rollen
Som 1st line-tekniker är du den första kontakten när våra kunder behöver hjälp. Du kommer hantera ärenden via telefon, mail och chatt - allt från snabba fixar till lite klurigare felsökning.
En röd tråd i jobbet är att alltid leverera service i världsklass, samtidigt som du håller ordning och reda genom att dokumentera allt i systemen.
Vi tror att du har/är
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom IT (eller motsvarande erfarenhet).
Kanske har du gått en YH-utbildning och haft LIA - toppen!
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Koll på (eller nyfiken på att lära dig mer om): Active Directory
Nätverk (DHCP/DNS, TCP/IP)
ServiceNow
Felsökning
Erfarenhet av Windows (Linux är ett extra plus).
Vi erbjuder
Anställning som konsult via Gigstep, där vi alltid finns nära till hands.
Möjlighet att vässa dina IT-kunskaper och ta certifikat hos kunden.
En trygg plats att växa både personligt och professionellt.
Ett gäng härliga kollegor och regelbundna konsultaktiviteter - vi gillar att ha kul!
Detta är ett konsultuppdrag, eller gig som vi kallar det på Gigstep. Vad innebär det? Jo, du blir inledningsvis anställd av Gigstep med ambitionen att det ska leda till en anställning hos vår kund. Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Moa Hagman moa.hagman@gigstep.se 0707497270 Jobbnummer
9549330