IT-student med kunskap i C# och .NET sökes för extrajobb!
2026-01-08
Studerar du inom IT och söker ett extrajobb vid sidan av studierna? Nu letar vi efter en student som vill arbeta ca 10-15h i veckan på ett spännande företag i Landskrona. Här får du chans att arbeta med modern kod, attraktiv teknik och bli en värdefull stöttepelare för teamets utvecklare.
OM TJÄNSTEN
Företaget arbetar med fysiska och digitala kommunikationslösningar i en unik produktionsmiljö. De tar ansvar för kunds hela kommunikation och här spelar utvecklingsenheten en viktig roll.
Du erbjuds
• Ett meriterande extrajobb där du blir en viktig avlastning för utvecklarna.
• Arbeta med ny utveckling och modern kod.
• Möjlighet att växa i rollen och företaget.
Dina arbetsuppgifter
• Avlasta utvecklingsteamet
• Validera och anpassa filer och producera digital content filer eller printfiler
• Arbeta med grafiska flöden och hanteringssystem
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar systemvetenskap, IT & ekonomi, datavetenskap eller liknande och har minst 1,5 år kvar av dina studier. Eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
• är bekväm och erfaren i att arbeta i Windows-miljö.
• Erfarenhet av utveckling i C# och .NET
• Talar och skriver obehindrat på svenska.
• har ett stort tekniskt intresse och grundkunskaper i programmering
• Kan jobba 2-3 dagar/vecka.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av Inspire Platform.
• tidigare erfarenhet av att skapa digitala content filer eller printfiler.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående
• Anpassningsbar
