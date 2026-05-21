It-strateg till socialtjänstens digitaliseringsportfölj
Stockholms kommun / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-05-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, samt för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst och äldreomsorg i Stockholm?
Vi söker nu förstärkning till vårt gemensamma nav som ska driva och samordna digitalisering inom hela socialtjänsten och äldreomsorgen. Tillsammans skapar vi effektiva och användarvänliga digitala lösningar som gör skillnad för både stockholmare och verksamheter.
Välkommen till oss
Äldreförvaltningen- enheten för It och säkerhet
Vi på enheten It och säkerhet arbetar tätt tillsammans med våra stöd- och ledningsfunktioner för att kunna erbjuda våra medarbetare och användare värdeskapande produkter, tjänster och system. Vi sätter alltid användaren och användarupplevelsen i första rummet och utvecklar våra tjänster därefter.
Vi erbjuder en trivsam, utvecklande och inspirerande arbetsplats där vi tar fram nya innovativa lösningar tillsammans med användarna. Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör. Stor del av våra system och lösningar levereras av och förvaltas av och hos leverantörer.
Under 2026 tar Sveriges största äldreomsorg och socialtjänst nästa stora steg i vår gemensamma digitaliseringsresa.
Vi har samlat våra krafter i en gemensam samverkansarena (portfölj) med fem samverkansområden (objekt) och ett gemensamt nav (portföljkontor). Vi arbetar över organisationsgränser för att minska administration, dela spetskompetenser och testa innovativa lösningar som kan skalas upp för hela staden.
Våra fem digitala samverkansområden är:
• Myndighetsutövning och utförardokumentation
• Välfärdsteknik
• Invånarnära tjänster
• Data och analysstöd
• Digitala bastjänster och säker kommunikation.
Vi sitter i nyrenoverade och aktivitetsbaserade lokaler ett stenkast från Älvsjö pendeltågs- och busstation med närhet till restauranger, caféer och service.
Hälsning från din framtida chef
Jag heter Kenneth Björkman och är förhoppningsvis din blivande chef. För mig är det viktigt med delaktighet och tillit. Jag har ett inkluderande förhållningssätt, är lyhörd och strukturerad. Vi söker nu dig som brinner för att utveckla socialtjänsten genom digitalisering och digitala processer som är effektiva och hållbara över tid. Jag har arbetat länge i det offentliga och har lång erfarenhet av It och utveckling som verksamhetsområde. Varmt välkommen till oss!
Din roll
I denna roll har du en central funktion i socialtjänstens och äldreomsorgens digitaliseringsarbete. Du arbetar stadsövergripande och driver utveckling samt håller ihop helheten. Detta genom samverkan med verksamheter som finns inom stadens elva stadsdelsförvaltningar samt hos socialförvaltningen och äldreförvaltningen. Du leder eller deltar aktivt i utvecklingsarbete, ser till att digitala möjligheter tas tillvara på ett sätt som stödjer verksamhetens mål.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
identifiera och omhänderta behov, genomföra förstudier och realisera digitala lösningar som möjliggör nya arbetssätt inom stadens socialtjänst och äldreomsorg
ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för prioriteringar till portföljens olika styrgrupper
leda utvecklingsuppdrag från våra fem digitala samverkansområden (objekt) som stödjer socialtjänstens och äldreomsorgens olika kärnverksamheter att införa digitala arbetssätt
vara sakkunnig inom it och digitalisering.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom it eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
flerårig och aktuell erfarenhet av digitalisering, förändrings- eller förvaltningsledning alternativt som produktägare i större organisationer
aktuell erfarenhet av att verka i gränslandet mellan verksamhet och it
aktuell erfarenhet av att omsätta strategiska mål till taktiska planer och operativa prioriteringar
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande är om du har
aktuell erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
aktuell erfarenhet av automatisering av processer
kunskap om LOU (lagen om offentlig upphandling).
Din personlighet och ditt arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Du har modet att utmana etablerade arbetssätt, tänka nytt och hantera komplexa frågor kopplade till den snabba utvecklingen inom it och digitalisering. Med ett öppet, lösningsfokuserat förhållningssätt bidrar du till gott samarbete och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation samt säkerställer att det tas emot som avsett.
Du är mål- och resultatinriktad, planerar utifrån tydliga mål och verksamhetens behov, med förmåga att omprioritera när omständigheterna förändras. Din struktur gör att du hanterar flera uppgifter parallellt, håller tidsramar och levererar med kvalitet. Du har ett strategiskt helhetsperspektiv, men kan också arbeta operativt och taktiskt.Publiceringsdatum2026-05-21Övrig information
I denna rekrytering använder vi inte personligt brev, vilket innebär att du inte ska bifoga ett sådant. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
I denna rekryteringsprocess kommer problemslösningstest att användas, det sker efter första intervjun.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi vill att ditt cv är skrivet på svenska. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921393