It-strateg som vill bidra till Stockholms digitalisering
Stockholms kommun / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Stockholms stads strategiska it-verksamhet leds och styrs av stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering.
Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för morgondagens digitalisering bland annat genom att förvalta och utveckla stadens centrala it-miljö. Stockholms stad arbetar kontinuerligt med att utveckla vår förmåga att utveckla tjänster och ta till oss ny teknik. Vill du som it-strateg bidra till den utvecklingen?
Välkommen till oss
På avdelningen för it och digitalisering ingår enheten Strategi och styrning. Vår enhet består av 16 engagerade medarbetare och vi sitter i fina och ljusa lokaler på Kungsholmen. Vi samordnar, styr och stödjer stadens digitaliseringsarbete med fokus på helhetssyn, kvalitet och framtida behov. Vi ansvarar för Stockholms stads stadsövergripande styrdokument och styrmodeller inom området it och digitalisering och driver strategiska projekt och uppdrag.
Vi erbjuder
En kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat
Goda kompetensutvecklingsmöjligheter
Stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor
Stora möjligheter till att bidra till samhällsnytta
Flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och träningslokaler i nära anslutning till arbetsplatsen
Din roll
Som it-strateg arbetar du tillsammans med kollegor och enhetschef med stadsövergripande frågor rörande digitalisering, bland annat hur staden ska nyttja nationella tjänster (https://www.digg.se/styrning-och-samordning/ena---sveriges-digitala-infrastruktur)
på bästa sätt. Du genomför utredningar och arbetar fram styrande och stödjande dokument. I detta ingår att föra dialog med stadens förvaltningar och bolag, objekt- och tjänsteansvariga samt nationella myndigheter såsom Digg och PTS. Under 2025-2027 har avdelningen ett särskilt fokus på att utveckla den digitala servicen till Stockholmarna och din roll kommer att vara en viktig del i detta.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Bred förståelse för kommunal verksamhet och offentlig sektor
Förståelse för utmaningar och möjligheter med en stor och i delar komplex it-leverans med hög grad av outsourcing
Genuint intresse och erfarenhet av styrning och förändringsarbete i en stor organisation
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete med strategiska digitaliseringsfrågor i eller för offentlig verksamhet
God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande med:
Aktuell och flerårig erfarenhet av tjänsteutveckling och it-arkitektur
Vana att leda och driva projekt och utredningar
För att lyckas i rollen är du både pragmatisk och ansvarstagande. Du kan företräda staden i både interna och externa sammanhang och är van att leda andra. Du strukturerar och driver självständigt ditt arbete framåt och har förståelse för och vana att hantera komplexa frågor. Du ser helheter, har ett brett perspektiv på frågor och förstår den långsiktiga betydelsen och vidare konsekvenser av beslut och anpassar dina handlingar till detta. Det är också av stor vikt att du har ett öppet och samarbetsvilligt förhållningssätt där du bjuder in till dialog. Du anpassar din kommunikation och ditt sätt att förmedla budskap efter mottagare och har förståelse för hur kommunikation driver förändring.Publiceringsdatum2026-02-20Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Ansökan ska vara på svenska.
Rekryteringsprocessen kommer bestå av intervjuer samt referenstagning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/872". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Avd för it och digitalisering Kontakt
Michaela Kalén, rekryteringskonsult michaela.kalen@stockholm.se Jobbnummer
9754868