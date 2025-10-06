It-strateg med fokus på verksamhetsutveckling
2025-10-06
Skatteverket söker dig som vill vara med och driva digitalisering och effektivitet i offentlig sektor.
Vill du vara med och fortsätta bygga en av Sveriges bästa och mest framtidssäkra it-avdelningar? Vi på Skatteverket söker en engagerad och analytisk it-strateg med verksamhetsutvecklande förmåga som genom strategiskt tänk kan bidra till att utveckla samhällets absolut bästa it-verksamhet. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som it-strateg hos oss får du en nyckelroll där du kombinerar strategiskt it-arbete med verksamhetsutveckling. Du arbetar med att analysera, planera och implementera it-strategier som stödjer myndighetens övergripande mål och effektiviserar våra processer. Rollen innebär ett nära samarbete med både it-avdelningens ledning och verksamhetschefer för att säkerställa att it-avdelningen gör rätt saker på rätt sätt.
I rollen ingår även att bidra i den it-strategiska omvärldsbevakningen för att lämna rekommendationer till it-avdelningen ledning om vägval för att möta framtiden.
Du kommer vara placerad på Verksamhetsutvecklingssektionen, en del av Stabsenheten inom it-avdelningen. Placeringsorten är Sundbyberg och på sektionen är vi 20 kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- vara ett kvalificerat stöd till it-avdelningens chefer i utveckling av verksamheten på strategisk, taktisk och operativ nivå
- utveckla och förvalta it-strategier och policyer som stödjer myndighetens verksamhetsmål
- ingå i och driva tvärfunktionella utvecklingsinitiativ inom och mellan avdelningar
- delta i projekt och initiativ som rör utveckling av it-verksamheten och digital transformation
- bevaka tekniktrender och analysera deras påverkan på myndighetens it-verksamhet
- stödja ledningen i strategiska beslut med underlag från it och verksamhetsperspektiv
- leda arbetet med avdelningens riskhantering
- leda workshoppar, hantera och analysera data, skriva rapporter samt ta fram beslutsunderlag och presentationsmaterial.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god förmåga att driva processer självständigt och samarbeta nära med andra avdelningar och externa parter
- ha förmåga att tänka långsiktigt för att hitta lösningar som gagnar både myndigheten och dess samarbetspartners
- vara noggrann, strukturerad och ha förmåga att analysera komplex information och omvandla den till handlingsbara insikter
- ha god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, och kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt förklara komplexa frågor och förmedla viktig information till olika intressenter
- ha en hög grad av strukturell och strategisk förmåga, kan se helheter och skapa långsiktiga lösningar
- vara flexibel och anpassa dig efter förändrade behov och förutsättningar
- kunna analysera informationsflöden, se samband och avgränsa
- kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha
- relevant akademisk utbildning inom it, verksamhetsutveckling eller liknande område, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet av strategiskt it-arbete och utveckling av it-verksamhet
- aktuell arbetslivserfarenhet av att analysera komplexa verksamhetsprocesser
- kunskap om och praktisk arbetslivserfarenhet av metoder för behovsinsamling och verksamhetsutveckling, som till exempel att leda workshops, utforma enkäter, genomföra processkartläggning och processutveckling.
Det är önskvärt om du har tidigare arbetslivserfarenhet av projektledning och förändringsarbete.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
