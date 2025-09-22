IT-specialist till projekt för byte av skrivarmiljö - konsultuppdrag
2025-09-22
Vi söker en erfaren IT-specialist för ett kortare projekt med fokus på byte av skrivarmiljö i en Microsoft-miljö.
Du blir anställd av oss som konsult och uthyrd till kund, och kommer driva projektet från planering till genomförande. Projektet omfattar ca 10 skrivare på fem kontor och pågår fram till senast 1 februari 2026.
Som konsult kommer du att rapportera till avdelningschef och ansvarig produktägare hos kund, och ha en drivande roll i utbyte och installation av nya skrivare samt avveckling av gamla miljöer.
Vi arbetar löpande med kandidater, så vänta inte med din ansökan. Det är viktigt att CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.Dina arbetsuppgifter
Undersöka olika skrivarlösningar och ta fram alternativ som uppfyller kundens behov (Ricoh-produkter).
Installera och konfigurera skrivarserver/printtjänst samt skrivare.
Avveckla befintliga skrivarmiljöer och uttjänta skrivare.
Planera och koordinera installation av nya skrivare på fem kontor.
Dokumentera rutiner och processer vid projektets avslut.
Ha kontakt med externa leverantörer.
Resa till lokalkontor vid behov.Kvalifikationer
Skall-krav:
Dokumenterad erfarenhet av liknande projekt med byte av skrivarmiljö.
Kunskap inom säker utskrift i Microsoft-miljö.
Erfarenhet av Windows 11 samt PC- och Mac-miljöer.
Teknisk kompetens inom hårdvara, installation och konfiguration av skrivare.
Kunskap inom IT-säkerhetsfrågor kopplade till uppdraget.
Projektledningskompetens och erfarenhet av strukturerat, drivet arbete.
God kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga.Anställningsvillkor
Konsultuppdrag: du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Uppdragstid: 20 oktober 2025 - senast 1 februari 2026.
Omfattning: 40 timmar/vecka.
Arbetsplats: kontor i Sverige (resor till olika lokalkontor kan förekomma).
Vi arbetar löpande med presentation av kandidater, vänta därför inte med din ansökan.
Viktigt: CV måste tydligt visa att du uppfyller alla skall-krav.
