IT-specialist till IT-Vårdtjänster, Region Västernorrland
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Verksamhet IT-Stöd inom Region Västernorrland har till uppgift att tillhandahålla en samlad tjänsteleverans av IT till våra kärnverksamheter, Regional utveckling och Hälso- och Sjukvården. Inom IT-stöd har enheten IT Vårdtjänster uppdraget att, tillsammans med kärnverksamheten, förvalta dom IT-komponenter som unikt används av Hälso- och Sjukvården. Samtliga IT-komponenter som förvaltas har ett verksamhetskritiskt syfte och är grundläggande för den vård som bedrivs inom regionen.
En IT-specialist inom Region Västernorrland arbetar i en verksamhetskritisk miljö där IT-stöd är helt avgörande för Hälso- och sjukvårdens dagliga funktion. Rollen befinner sig i skärningspunkten mellan teknik, vårdverksamhet och förvaltning, och bidrar direkt till en säker, stabil och effektiv vårdleverans i regionen. Rollen innebär att:
Förvalta, vidareutveckla och kvalitetssäkra IT-komponenter som används specifikt inom hälso- och sjukvården.
Säkra driftsäkerhet och tillgänglighet för de system som är kritiska för vårdens arbete.
Fungera som länk mellan IT och vårdverksamheten, med fokus på behovsfångst, kravställning, incidenthantering och planering.
Bidra till regionens arbete inom digitalisering, standardisering och modernisering av vårdrelaterade IT-tjänster.
Vi söker en IT-specialist. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorter: Sundsvall, Sollefteå eller Örnsköldsvik.
ArbetsuppgifterTeknisk förvaltning av vårdsystem och medicinska applikationer
Felsökning, incident- och problemhantering
Samarbete med leverantörer och interna förvaltningsteam
Leda och/eller delta i förändringsarbete, releasehantering och livscykelplanering
Medverka i projekt kopplade till verksamhetsutveckling
Dokumentation, kvalitetssäkring och arbete enligt regionens strukturer (t.ex. pm3, ITIL)
KvalifikationerVi söker dig somHar tekniskt gymnasie- eller högskoleutbildning inom IT-området eller relevant erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten
Har erfarenhet av att arbeta med IT i större organisationer med komplexa miljöer
Har erfarenhet av att arbeta med systemförvaltning av verksamhetskritiska system och systematiskt förbättringsarbete
Har erfarenhet av att arbeta med incident /problemhantering och teknisk applikationsdrift
Har erfarenhet av att arbeta enligt PM3, ITIL eller liknande strukturer
Har erfarenhet av verksamhetsnära IT arbete, gärna inom vård eller offentlig sektor
Har erfarenhet av att arbeta med projekt, systeminföranden, releasehantering och förändringsarbete
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar utbildningar inom PM3, ITIL, projektledning, ledarskap, Agila arbetssätt
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Stabil
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionledningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Zeth Borg zeth.borg@rvn.se +4662019111
