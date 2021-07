IT-specialist till förvaltningsobjektet Bild, Medicinteknisk IT - Region Östergötland - Supportteknikerjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Region Östergötland

Region Östergötland / Supportteknikerjobb / Linköping2021-07-05Medicinteknisk IT, MIT, är en verksamhetsstödjande funktion med regionalt uppdrag som inriktar sig mot verksamheter i Region Östergötland som nyttjar medicinteknisk utrustning. I uppdraget hanteras IT-stöd med koppling till diagnostik och analys samt medicintekniska produkter. Enheten är delaktig i ett systems hela livscykel, från upphandling till löpande underhåll till arkivering.Vi söker nu en IT-specialist till förvaltningsobjektet Bild2021-07-05I ditt uppdrag kommer du att arbeta i en gruppering som ansvarar för IT-system med tydlig koppling till medicintekniska produkter och vårdprocesser rörande bildlagrande system och diagnostiska mätvärden. I arbetet hanteras felavhjälpning och användarstöd likväl som arbete med egna uppdrag och deltagande i utvecklingsprojekt.Vi ser att du är en driven person som fokuserar på kvalitet och kundnytta. Du har förmåga att skapa goda relationer och lätt för att kommunicera och visualisera tankar och idéer. Det är avgörande att du har ett ansvarskännande och själv driver ditt arbete framåt.Du har relevant utbildning inom området eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig för befattningen. Du har ett brett systemkunnande med erfarenhet av olika operativsystem och databashantering samt god kännedom om drift och utveckling kopplat till förvaltningsverksamhet. Då du arbetar i ständig dialog med kollegor är det ett krav att du behärskar svenska obehindrat samt att du är bekväm i att även använda engelska i tal och skrift. Erfarenhet inom bild- och funktionsdiagnostik är meriterande liksom erfarenhet av ramverken Pm3 och ITIL. B-körkort är ett krav.Anställning och informationAnställningen är en tillsvidareanställning inom Region Östergötland med placering på Universitetssjukhuset i Linköping.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Enhetschef Håkan Englund, 010-103 71 04.Facklig företrädare för Saco/Jusek, Peter Hallberg, 010-103 05 65.Sista ansökningsdag är den 22 augusti 2021. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20211065.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuella lönerSista dag att ansöka är 2021-08-22REGION ÖSTERGÖTLAND5847008