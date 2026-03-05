IT-specialist till Användarnära IT-tjänster, Region Västernorrland
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden samt ta fram kvalitativa underlag till regiondirektör och politiker.
IT-verksamhetens uppdrag är att leverera IT-tjänster av hög kvalitet och säkerhet till regionens verksamheter. Leveranserna sker genom projekt, förvaltning och support till en komplex och samhällsviktig verksamhet. Inom IT arbetar cirka 90 medarbetare med bred kompetens och varierande erfarenheter. Våra medarbetare är huvudsakligen placerade i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Regionen har outsourcad IT-drift, vilket innebär att IT-verksamheten i stor utsträckning arbetar som beställar- och förvaltningsorganisation.
Vi värdesätter ett öppet arbetsklimat där vi stöttar varandra och delar kunskap. Hos oss får du både bidra med din erfarenhet och ta del av en stark gemensam kompetens. Vi söker en erfaren IT-specialist till förvaltningsobjektet Användarnära IT-tjänster med inriktning mot Microsoft 365 och Exchange, som även vill bidra till utvecklingen av AI-baserade och intelligenta IT-tjänster för regionens verksamheter. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är inom länet, Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Dina arbetsuppgifter
Region Västernorrland befinner sig i en aktiv utvecklingsfas där AI-baserade lösningar och intelligenta agenter ses som en naturlig del av framtidens digitala arbetsplats. I rollen som IT-specialist kommer du att:
Utforska, införa och vidareutveckla AI-stöd inom Microsoft-plattformen, exempelvis Microsoft Copilot och verksamhetsnära AI-assistenter.
Bidra med teknisk kompetens kring säker, ansvarsfull och verksamhetsnyttig integrering av AI-funktioner.
Ge kvalificerat stöd till verksamheten inom ditt ansvarsområde och säkerställa att tjänsterna håller god funktionalitet, användbarhet och kvalitet.
Identifiera utvecklingsbehov och driva förbättringar som ökar verksamhetsnyttan.
Delta i interna och externa projekt samt samverka med externa leverantörer.
Genomföra löpande omvärldsbevakning tillsammans med kollegor.
Ingå i ett förvaltningsobjekt och samarbeta med andra IT-specialister och förvaltningsledare kring drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom området.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har minst 5 års arbetslivserfarenhet inom området
Har erfarenhet av arbete med Microsoft 365 och Exchange i ett förvaltnings- och utvecklingsläge
Har kunskap om styrning, säkerhet och ansvarsfull användning av AI
Har god teknisk förståelse och förmåga att arbeta i komplexa IT-miljöer
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med
IT-förvaltning inom offentlig sektor
Molntjänster i större organisationer (500+ användare)
Liknande roller och/eller har relevant certifiering inom Microsoft 365
Förvaltningsmodeller och ramverk som ITIL och PM3
Generativ AI och dess tillämpning i offentlig verksamhet
Utveckling och konfiguration av AI-agenter/assistenter
Microsoft Copilot
Automatisering och scripting, exempelvis PowerShell
Säkerhetslösningar inom Microsoft-plattformen
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Självgående
Serviceinriktad
Strukturerad
För att trivas i rollen ser vi att du har intresse för AI och ny teknik och ser möjligheter i hur intelligenta lösningar kan stödja och utveckla verksamheten. Vi ser gärna att du som söker är analytisk och har förmåga att sätta dig in i tekniskt komplexa sammanhang och förstår hur tekniken påverkar verksamheten.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Månadslön.
