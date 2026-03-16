IT-specialist på servernivå till Hälso- och sjukvårdens IT-system
2026-03-16
Vill du arbeta inom ett utvecklingsintensivt område och tillsammans med kompetenta och drivna kollegor för att på bästa sätt erbjuda och förbättra IT-stödet för regionens patienter, invånare och personal? Då är det kanske dig vi söker. Läs vidare och se om du vill bli vår nya kollega?
Som IT-specialist kommer du att arbeta i ett team med kollegor som driftar och förvaltar hälso- och sjukvårdens IT-system. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av applikationsdrift på servernivå, löpande underhåll, systemkonfiguration och problemanalyser. Även kravhantering, testning, samt IT-relaterad felsökning/incidenthantering ingår på server- och databasnivå, samt filsystem. Du kommer även att medverka i större digitaliseringsprojekt där nya arbetssätt och ny teknik införs.
Om arbetsplatsen
Förvaltningen för digitaliseringsstöd är Region Västmanlands interna IT-organisation med uppdrag att leverera tjänster inom digital teknik samt förvalta vård- och verksamhetssystem för regionens olika verksamheter. Vi arbetar i stora komplexa miljöer med en stor spännvidd i teknik och processer. Vårt arbete kännetecknas av ständig modernisering, utveckling och stora utmaningar.
Enheten som förvaltar flera av hälso- och sjukvårdens IT-system är enheten Elektronisk journal där denna tjänst är placerad. Där har man i uppdrag att på bästa sätt erbjuda IT-stöd till hälso- och sjukvården. Vi utgör en arbetsplats som strävar efter att alltid ligga i framkant inom digitalisering och IT. Vi uppmuntrar och tillvaratar dina idéer och förbättringsförslag och det är viktigt för oss att investera i din kompetensutveckling. Vi erbjuder en arbetsplats som är hälsofrämjande och där du finner balans i tillvaron och mellan arbete och familjeliv
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Vi söker dig med en akademisk utbildning inom exempelvis systemvetenskap, alternativt annan utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Vi ser att du har kompetens inom områden som Microsoft SQL Server, Linux och Openshift. Vår infrastruktur består till största delen av Microsoftprodukter.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du också ha kompetens inom automation, installation, drift, samt ha erfarenhet av komplex IT-drift av Enterprise-system med hög servicenivå (SLA). Du har en bred kunskap om applikationsdrift på servernivå, IT-utveckling, integrationsutveckling samt har arbetat med containerlösningar. Det är en fördel om du har erfarenhet av IT-system och digitalisering inom hälso-och sjukvård samt av arbete med integration- och applikationsfrågor.
Som person söker vi dig med förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete och att driva det framåt. Du är kommunikativ och du bidrar till ett gott samarbete med andra. Du arbetar proaktivt för att hitta bra lösningar för verksamheten. Eftersom du kommer att arbeta inom ett utvecklingsintensivt område ser vi att du har en positiv inställning till utveckling och att du är en initiativtagande person som håller dig uppdaterad med vad som händer inom fältet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med 100% sysselsättningsgrad
Placeringsort Västerås
Tillträdesdag enligt överenskommelse Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 april 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4, Västerås
Om regionen
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef
Peter Wallin peter.wallin@regionvastmanland.se 021-17 60 42 Jobbnummer
9798292