IT-specialist inom Sparx EA metamodell och teknologier
2026-03-02
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren IT-specialist med djup kompetens i Sparx Enterprise Architect (EA) till ett uppdrag inom energisektorn. Organisationen har under lång tid förvaltat sitt arkitekturella strukturkapital i Sparx EA och befinner sig nu i en fas där metamodellen ska struktureras om och nya (helt eller delvis) modelltyper ska införas.
Du kommer att arbeta nära en utsedd kontaktperson och bidra med kompletteringar, justeringar och rådgivning för att möta verksamhetens prioriterade behov. Uppdraget syftar även till att harmonisera arkitekturarbetet och skapa mer gemensamma arbetssätt för framtagning och strukturering av arkitekturellt strukturkapital.
ArbetsuppgifterKomplettera metamodellen i Sparx EA i linje med ett parallellt metamodellsarbete som leds av kontaktperson
Komplettera och justera teknologier/MDG för prioriterade områden
Ta fram analysverktyg samt komplettera och justera script i Sparx EA
Ta fram kompletterande rapporter i Sparx EA
Ge råd kring vägval och alternativa realiseringar i Sparx EA
Stötta strukturering av befintligt arkitekturellt strukturkapital, inklusive uppdelning i gällande modeller, modeller under arbete och arkiv samt hantering av ofullständiga/icke använda modeller
KravMinst fem års erfarenhet av verktyget Sparx EA för hantering av verksamheters arkitekturella strukturkapital (såsom processer, förmågor, information och applikation)
Minst fem års erfarenhet av Sparx EA interna språk/logik
Minst fem års erfarenhet av Sparx EA teknologier/MDG samt förmåga att utveckla anpassade teknologier
Minst fem års erfarenhet av framtagning och anpassning av script inom Sparx EA
Minst fem års erfarenhet av rapportframtagning inom Sparx EA
Flytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMer än fem års erfarenhet av att arbeta med Enterprisearkitektur
Mer än tre års erfarenhet av arbete inom en statlig myndighet eller affärsverk
