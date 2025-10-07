IT-specialist inom nätverks- och kommunikationsinfrastruktur
Försvarets Materielverk / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-10-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker en IT-specialist med erfarenhet av drift och design av IT-infrastruktur inom nätverk och kommunikation som vill vara med att bygga en robust infrastruktur tillsammans med oss. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett kompetent och kunskapsdelande team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
I tjänsten som IT-specialist ansvarar du för en säker och effektiv utveckling, drift och förvaltning av förekommande nätverks- och kommunikationsinfrastruktur.
Du arbetar med nätverksinfrastruktur, konfigurerar nätverksenheter, hanterar störningar och incidenter, samt planerar, genomför och dokumenterar nätverk och kommunikationsinfrastrukturrelaterade aktiviteter.
Du kommer ingå i ett team som arbetar tillsammans mot uppsatta mål och med ett högt engagemang och stort ansvarstagande för förekommande IT-system, dess processer och rutiner.
Vid behov stödjer du även andra projekt inom Infrastrukturstaben.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Inrikesresor kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Dina kunskaper i svenska och engelska är goda i både tal och skrift. Tjänsten ställer krav på att du har B-körkort.
Du har relevant och aktuell erfarenhet av att arbeta med drift och design av IT-infrastruktur inom nätverk och kommunikation. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har relevant och aktuell erfarenhet av att arbeta med produkter för övervakning, likväl erfarenhet av praktiskt arbete med på marknaden vanligt förekommande nätverks- och brandväggsprodukter. Du har även erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhetsarbete som vi bedömer som relevant.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. För att trivas och lyckas i rollen som IT-specialist hos oss tar du
egna initiativ i ditt arbete och har en vilja och förmåga att lära och utvecklas i ditt arbete där du kontinuerligt underhåller din kunskap inom området. Vidare arbetar du strukturerat och är stabil där du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Infrastrukturstaben ansvarar för utveckling, förvaltning och drift och av informationssystem. Infrastrukturstaben arbetar för att styra myndigheten inom IT-området genom att planera, genomföra och följa upp IT-verksamheten inom FMV.
I tjänsten som IT-specialist kommer du tillhöra avdelningen IT Drift och Infrastruktur.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-10-28.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 40 00.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Niclas Holmkvist via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta Caroline Lyngen på caroline.lyngen@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9545667