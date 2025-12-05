IT-specialist för spännande uppdrag till Sydnärkes IT-förvaltning
2025-12-05
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Sydnärkes IT-förvaltning är en sammanslagning av IT-avdelningarna i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Förvaltningen ingår i en gemensam nämnd och 19 förvaltningar, 8 kommunala bolag i 4 kommuner där IT-förvaltningen levererar support, drift och utveckling i samtliga verksamheter. Vi är en viktig del av en förändringsresa i en spännande vardag där digitalisering av kommunernas processer kommer bli en viktig del där IT-förvaltningen ger förutsättningar och skapar möjligheter. Sydnärkes IT-förvaltning består idag av 18 medarbetare. Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en IT-specialist för ett spännande uppdrag med varierade arbetsuppgifter. Inom uppdraget finns dessutom möjligheter till specialisering och fördjupning inom vissa arbetsområden.I dina arbetsuppgifter kommer du, primärt, att stötta IT-arbetsplats där användarnära tjänster ingår, tex M365, klienter, MDM-enheter, skrivare, konto- och behörighet m.m.Vi har stort fokus på att bygga vidare på tekniska lösningar inom Microsofts- och användarnära tjänster. Du kommer att vara delaktig och bidra i detta arbete. Det innebär bland annat att du, tillsammans med teamet, främst arbetar i vårt ärendehanteringssystem med att identifiera och åtgärda problem, för att i nästa steg utveckla våra processer och använda ny teknik/tjänster där de passar bäst. I uppdraget ingår att ha en nära dialog med och förståelse för verksamheternas behov utifrån IT-förvaltningens uppdrag. En stor del av uppdraget innefattar att arbeta relationsbyggande.Våra arbetsuppgifter är varierade och därför finns möjlighet att arbeta, del av arbetstiden, på distans. I uppdraget ingår att vara ute på plats i våra verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:* slutförd YH-, högskole- eller universitetsutbildning med inriktning teknik och IT och/eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten* dokumenterad erfarenhet av arbete inom IT* goda kunskaper i svenska, tal och skrift* körkort med lägst klass B och kan/får köra bil.Vi ser det som meriterande om du har kunskap och erfarenhet:* av ITIL i en driftorganisation* Konto- och behörighetshantering* Klient- och MDM-hantering* Microsoft 365.Det är viktigt att du är en lösningsfokuserad lagspelare som har ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt. Som person är du ansvarsfull, resultatorienterad, drivande, utåtriktad och lyhörd.Du är självgående och har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt. Vi förutsätter att du ser möjligheter istället för hinder och gärna delar med dig av kunskap och erfarenheter till dina kollegor. Du har ett kundfokus och god kommunikativ förmåga med en vilja till ständig förbättring. Då uppdraget innefattar relationsbyggande arbete behöver du kunna kommunicera både i tal och i skrift med våra användare och kunna anpassa kommunikation efter situation.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
