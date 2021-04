IT-samordnare till tjänst med en del resande - Centric Professionals AB - Supportteknikerjobb i Norrköping

Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Norrköping2021-04-07Vi söker nu en IT-samordnare som kan hjälpa till vid olika siter för installationer rent fysiskt och koordinera installatörer och underleverantörer så att arbetet tas framåt.Som konsult på Centric så får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att bygga på din karriär.2021-04-07Du kommer installera utrustning som t.ex. skrivare, datorer, accesspunkter eller vad som nu behövs. Det kan komma installatörer för t.ex. el, konferensrumsanläggningar eller andra områden som du är med och hjälper och koordinerar rätt.Du spelar även en viktig roll för verksamheten där du behöver lyssna på vad deras behov är och sedan komma med en bra lösning utifrån den portfölj som finns.Du är stationerad i Norrköping och uppskattningsvis är 50% av arbetstiden på resande fot till bl.a. följande orter: Göteborg, Örebro, Linköping, Härnösand och Malmö. Vissa arbeten kan utföras med dagspendling men vissa övernattningar finns.Din profil och kvalifikationenVi söker dig som har erfarenhet av fysisk installation av klienter och tillbehör. Du har mer än gärna några års erfarenhet inom området och som person är du väldigt strukturerad och driven. Här är det du som kommer stå som ansvarig på plats och därför behöver du själv kunna planera och utföra de arbeten som ska göras. Du har därför en mycket hög servicekänsla och vill alltid leverera bästa möjliga resultat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vi ser gärna att du har en utbildning inom IT i bagaget och har du erfarenhet av koordinerande arbete eller arbete som kräver extra ansvar så är det meriterande.Du ska ha svenskt medborgarskap och även körkort med egen bil. Oftast kommer kollektivtrafik att användas vid de olika resorna eller bil som kund ansvarar för, men det kan finnas tillfällen där du behöver använda egen bil. Självklart så utgår ersättning.Bakgrundskontroll kommer utföras då arbetet är säkerhetsklassat.Vad vi erbjuderFörutom vårt härliga gäng av konsulter och kollegor får du som anställd hos Centric alla verktyg du behöver för utvecklas i din yrkesroll. Vi sätter stort värde i att våra medarbetare utvecklas och höjer sin kompetens. Vi erbjuder därför alla våra konsulter möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan där vi bekostar såväl studiematerial samt certifieringar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former.Mer om ossCentric är ett IT-företag med 370 anställda och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.OBS! Du vet väl att du kostnadsfritt kan ladda ner hundratals e-böcker på vår hemsida. Där finns böcker inom allt från t ex IT, ekonomi, personlig utveckling, karriärstips till hur man skriver ett bra CV.Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Kim Dalhammer på tfn: 0734-159360 eller kim.dalhammer@centric.eu Registrera din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varaktighet, arbetstidArbetstiden är 40 timmar per vecka -Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-07Centric Professionals AB5676836