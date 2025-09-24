It-samordnare för stöd inom upphandling och dataskydd i Sundsvall
2025-09-24
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största it-avdelningar.
Produktområdet IT-arbetsplats och Basinfrastruktur ansvarar för tjänster inom datacenter och IT-arbetsplats. Försäkringskassans samhällsviktiga uppdrag medför höga krav på säkerhet och dataskydd i våra it-system. För att säkerställa att it-systemen uppfyller kraven genomför vi löpande kartläggning och bedömning utifrån gällande krav i juridiska och säkerhetsmässiga riktlinjer.
Vi söker nu it-samordnare som vill bidra till att etablera effektiva, kvalitativa och trygga arbetssätt samt vara ett stöd till operativa produktenheter i genomförandet av säkerhetsmässiga bedömningar av våra it-system.
Utveckla, samordna, effektivisera arbetssätt och stödfunktion
Vi söker dig som vill vara med att utveckla, samordna och effektivisera arbetssätt och rutiner för de säkerhetsmässiga och juridiska bedömningarna som ska genomföras och efterlevas av de tjänster vi levererar. Arbetet innebär även att vara stöd till våra operativa produktenheter som ansvarar för sina respektive it-system och därmed också har ansvar för att bedömningarna genomförs.
Behovet av att bedöma it-systemen och den information systemet behandlar uppkommer ofta i samband med upphandling och är ofta förutsättningsskapande för framtagande av upphandlingsunderlag. Arbetet kommer därför även kunna innehålla inslag av aktivitetsledning i samband med upphandlingar.
Din roll kommer vara it-samordnare och du kommer att tillhöra enheten Gemensamma Funktioner inom produktområdet IT-arbetsplats och basinfrastruktur. Du kommer att arbeta nära och tillsammans med de operativa produktenheter som ingår i vårt produktområdet och uppdraget kan även innebära kontakt med våra stödjande avdelningar för säkerhet, juridik och upphandling.
Det här är en roll där du löpande kommer lära dig nya saker, ta egna initiativ och får utmana dig själv. Arbetsuppgifterna kommer sannolikt att ge dig ökad kompetens inom både teknik och dataskydd.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• kunskaper om informationssäkerhet och säkerhetsskydd
• har kunskaper om upphandling i offentlig verksamhet
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att leda, planera och följa upp aktiviteter som en del av en arbetsgrupp
• har praktisk erfarenhet av arbete som innehållit offentliga upphandlingar
• har praktisk erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd i offentlig sektor
• har praktisk erfarenhet av arbete kopplat till GDPR och informationssäkerhet i offentlig sektor.
Övrig information
Två tjänster, tillsvidare, heltid eller deltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Maria Olsson, 010-112 03 21 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Linnéa Palmkvist, linnea.palmkvist@forsakringskassan.se
, 010-113 10 46 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Peter Lampinen, Saco-S Ann Wiström, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Ersättning

Individuell lönesättning
