IT-säkerhetsspecialister inom utveckling och förvaltning
2025-08-27
Är du IT-säkerhetsspecialist med erfarenhet av säkerhetsgodkännande av informationssystem? Har du förmåga att självständigt driva arbetet framåt och skapa resultat? Vill du arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.
Om tjänsten
FMV (Försvarets materielverk) står inför en spännande och utmanande förändringsresa där du som IT-säkerhetsspecialist kommer vara en viktig del i FMVs informations- och IT-säkerhetsarbete.
Som IT-säkerhetsspecialist arbetar du med att ta fram underlag samt genomföra granskning inför säkerhetsgodkännande av informationssystem (ackrediteringsbeslut). Leda, genomföra och följa upp arbetet med säkerhetsgodkännande av IT-system och applikationer.
Vidare arbetar du även med säkerskyddsplanering inom projekt och förvaltning, dvs arbetet med analyser, planer och åtgärder som vidtas för att utreda vilket säkerhetsskydd som behövs.
Du kommer arbeta med rådgivning i form av att stödja projekt, förvaltning och beslutsfattare med att tolka säkerhetsrelaterade händelser, riskbedömning och inrikta det generella säkerhetsarbetet.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsteresor inom Sverige kan förekomma.
Om dig
Vi ser att du har akademisk examen inom IT, systemvetenskap eller för området annan relevant utbildning, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Har du utbildning med inriktning IT-säkerhet eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt, ser vi det som positivt.
Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom området IT-säkerhet med god förståelse för komplexa informationssystem och IT-miljöer. Vi ser att du har erfarenhet och kunskap inom säkerhetsgodkännande och dokumentationshantering av IT-system. Du är van vid att arbeta med sekretessbelagda uppgifter avseende IT-system. Har du erfarenhet av utveckling och förvaltning av IT-system är det någonting vi tror att du kommer ha nytta av i denna roll.
För att lyckas i rollen är du pedagogisk med en god förmåga gällande muntlig och skriftlig kommunikation. Arbetet kräver att du på ett självständigt sätt planerar, prioriterar och strukturerar upp ditt arbets- och angreppsätt samt att du tar initiativ och sätter i gång aktiviteter för att uppnå resultat. Du agerar lugnt och tryggt med hög personlig mognad och trivs med att arbeta i team.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Anställningen ställer krav på svenskt medborgarskap.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Infrastrukturstaben ansvarar för utveckling, förvaltning och drift och av informationssystem. Infrastrukturstaben arbetar för att styra myndigheten inom IT-området genom att planera, genomföra och följa upp IT-verksamheten inom FMV.
Du kommer att tillhöra avdelningen IT Utveckling och Förvaltning som ansvarar för utveckling och förvaltning av applikationer, både för FMV:s eget behov och för Försvarsmakten. Vi välkomnar dig till en avdelning med högt i tak där våra medarbetare är viktiga för oss.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-17.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Lars Mörrby och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 40 00 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Magnus Stendrake IT Utveckling och samordning på telefon 08-782 4000. Kontakta rekryteringskonsult Carina Eyoma på Experis IT, carina.eyoma@se.experis.com
alt. 073-086 22 75 vid frågor om rekryteringsprocessen.
