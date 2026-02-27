It-säkerhetspecialister med inriktning mot EU och internationella regelverk
Försvarets Materielverk / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi fortsätter att växa och söker flera it-säkerhetsspecialister som vill vara med och driva vårt arbete med cybersäkerhet och certifiering framåt. Hos oss får du kombinera teknik, juridik och samhällsansvar i en internationell kontext och använda din kompetens till att bidra till stärkt cybersäkerhet och ett mer motståndskraftigt Sverige och Europa.
Om rollen
Som it-säkerhetsspecialist kommer du att bidra till utvecklingen av framtidens certifieringsordningar, standarder och tekniska specifikationer inom it- och cybersäkerhet. Det innebär bl.a. att bidra till vilka it-säkerhetskrav och vilka evalueringskrav som bör ställas i dessa. Hos oss får du en central roll i arbetet med att höja säkerheten i digitala produkter och tjänster - både nationellt och internationell.
I rollen kommer du att delta i och representera myndigheten i olika tekniska kommittéer och arbetsgrupper, både nationellt, inom EU och internationellt, där du bidrar med din expertis och bevakar utvecklingen inom cybersäkerhetsområdet. Du etablerar och fördjupar din egna tekniska specialistkunskap om standarder och certifieringsordningar för cybersäkerhet och ger stöd till såväl interna kollegor som andra myndigheter och marknadsaktörer.
En viktig del av uppdraget är att följa och analysera utvecklingen inom EU:s regelverk, certifieringssystem och teknikområden för att säkerställa att myndigheten har aktuell och hög kompetens på området. Arbetet innefattar även att medverka vid tillsyn och tillståndsärenden enligt EU:s cybersäkerhetsakt, såsom prövningar av bemyndiganden och förhandsgodkännanden, samt att delta i granskningar av andra organisationer både nationellt och internationellt.
Du kommer dessutom att bidra vid bedömningar av sårbarheter i certifierade produkter och tillföra teknisk expertis inom relevanta områden för utveckling och tillämpning av certifieringsordningar. Eftersom regelverken är under utveckling så kommer rollen också innebära att bidra till verksamhetsutvecklingen inom avdelningen.
Tjänsten är placerad i Stockholm och resor förkommer både nationellt och internationellt.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom it, it-säkerhet eller informationssäkerhet, eller annan relevant utbildning, alternativt motsvarande kompetens som du har förvärvat på annat sätt. Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har aktuell och relevanta certifieringar inom it- och informationssäkerhet, till exempel Security+, CISSP, CISA, CISM eller CRISC.
Vi välkomnar it-säkerhetsspecialister med varierad erfarenhet, kunskap och bakgrund. Har du några av dessa erfarenheter och kunskaper ser vi det som meriterande:
• aktuell och relevant praktisk erfarenhet inom informationssäkerhet, cybersäkerhet eller it-säkerhet
* erfarenhet av internationell samverkan
* aktuell och relevant erfarenhet av tekniskt arbete med cybersäkerhet, exempelvis krypto, operativsystem och nätverk
* erfarenhet av relevanta it-säkerhetsstandarder, exempelvis ISO/IEC 27001, ISO/IEC 15408, ISO/IEC 18045, ISO/IEC 29147, ISO/IEC 30111, NIST 800-serien, NIST Cybersecurity Framework (CSF)
* erfarenhet av ackreditering, certifiering eller annan process för säkerställande av uppfyllnad av cybersäkerhetskrav, t.ex. it-revision
* kunskap om europeisk lagstiftning såsom Cybersäkerhetsakten (CSA), Nät- eller informationssäkerhetsdirektivet (NIS2), Cyberresiliensförordningen (CRA) eller förordningen om eID och betrodda tjänster (eIDAS2)
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående, tar egna initiativ och har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett strukturerat sätt och håller tidsramar. Du trivs i en föränderlig miljö och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna ändras. Du ser möjligheter där andra ser utmaningar och har ett öppet och flexibelt förhållningssätt till nya situationer.
FMV - Försvarets Materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Cybersäkerhet och certifiering som är en avdelning inom myndighetens Juridik- och säkerhetsstab, ansvarar för frågor som avser cybersäkerhetscertifiering och tillsyn genom sitt ansvar för FMV:s uppdrag som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och skapa ett tryggare digitalt samhälle? Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Ann-Carol Wallgren Falk, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Stefan Hållander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Mikaela Rosenlind Magnusson eller Per Iggström via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Eva Tärnström vid frågor om rekryteringsprocessen på e-post: eva.tarnstrom@fmv.se
.
#LI-Hybrid #LI-ET1
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9768950