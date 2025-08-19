IT-säkerhetsarkitekt och SOC-ansvarig till Riksbanken i Stockholm
2025-08-19
Brinner du för IT- och cybersäkerhet och vill arbeta i en mycket central roll med utmanande uppgifter i en spännande miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus? Som IT-säkerhetsarkitekt och SOC-ansvarig kommer du att bidra till vidareutvecklingen av Riksbankens IT- och cybersäkerhet i takt med omvärldens och områdets snabba utveckling. Du kommer att jobba i rollen som IT-säkerhetsarkitekt men du blir också ansvarig för Riksbankens Security Operation Center (SOC). Vi ställer höga krav på dig som vill jobba med oss men vi erbjuder samtidigt möjlighet att arbeta, växa och utvecklas i en omgivning som få kan matcha.
VI ERBJUDER DIG
Vi erbjuder dig möjligheten att utveckla Riksbankens IT- och cybersäkerhet samt driva, samordna och vidareutveckla Riksbankens Security Operations Center (SOC). Det finns stor bredd och potential i rollen och du erbjuds också möjlighet att driva säkerhetsprojekt med syfte att utöka och förbättra säkerheten i Riksbankens IT-miljö. Det är ett spännande område med kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Som IT-säkerhetsarkitekt och SOC-ansvarig arbetar du med Riksbankens verksamhetssystem och IT-infrastruktur och ansvarar för att driva, samordna och vidareutveckla Riksbankens Security Operations Center (SOC). I din roll kommer du att ansvara för:
• Kravställning, framtagning, granskning och uppföljning av IT-säkerhetslösningar
• Stöd till IT och verksamheten i IT- och cybersäkerhetsfrågor och i säker applikationsutveckling
• Förvaltning och utveckling av Riksbankens IT-säkerhetsarkitektur
• Samordning och vidareutvecklingen av Riksbankens SOC
• Ledning av specifika säkerhetsprojekt
• Omvärldsbevakning vilket kan även innebära deltagande i vissa nationella och internationella forum
Riksbankens har ett högt fokus på digitalisering och mobilitet och du kommer att ha en central roll även inom dessa områden. I din roll ingår även att bidra till att ta fram strategier inom IT-och cybersäkerhetsområdet.
DITT TEAM
Riksbankens IT-verksamhet leds av en IT-chef och består av sex enheter som leds av varsin enhetschef. Du tillhör Enheten för säkerhet och arkitektur där du kommer arbeta nära och i samarbete med verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter, systemansvariga, risk- och beredskapsspecialister samt Riksbankens leverantörer. Riksbankens mål är att IT ska vara en strategisk partner till verksamheten och IT har höga ambitioner att ligga i framkant med sitt IT-stöd. Riksbanken arbetar processorienterat enligt ITIL och IT-miljön innehåller flera samhällskritiska system.
MER OM DIG
Då denna roll innebär ett stort eget ansvar, är du initiativtagande samt mål- och resultatinriktad. Du är positiv, drivande och strukturerad med en god analytisk förmåga. Eftersom du kommer ha stora kontaktytor och samarbeten är du van att arbeta med andra.
• Universitets- eller högskoleutbildning inom datavetenskap eller systemvetenskap alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Minst 5 år praktisk erfarenhet av arbete med IT-säkerhetsarkitektur och kravställning inom IT-säkerhetsområdet
• Minst 5 år praktisk erfarenhet av arbete med IT-säkerhetsgranskningar och analyser
• Minst 5 år praktisk erfarenhet av leveransansvar för säkerhetstjänster
• Erfarenhet av att driva och utveckla SOC
• Minst 5 år praktisk erfarenhet av kodgranskning samt offensivt och defensivt säkerhetsarbete dvs penetrationstester och logg- och säkerhetsanalys
• God kunskap och erfarenhet av arbete med PKI (Public Key Infrastructure) och krypteringslösningar
• Minst 5 år praktisk erfarenhet av arbete med lagar och regelverk inom informationssäkerhet, IT-säkerhet och säkerhetsskydd
• God kompetens och erfarenhet av systemutveckling och programmering
• God kommunikativ förmåga och god kunskap av svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av att skriva rapporter och styrdokument ex. policys, regler och rutiner
• Erfarenhet av riskhantering, säkerhetsskydd samt beredskaps- och kontinuitetsplanering
• Erfarenhet av kravställning mot leverantörer och upphandlingar
• Arbete inom offentlig sektor
• Arbete inom finansiell sektor
• Erfarenhet av arbete med OSL, NIS2, DORA och TIBER
• Erfarenhet av Capture the Flag övningar
• Arbete inom drift och förvaltning samt kompetens inom IT-infrastruktur, nätverk och operativsystem (UNIX och Windows)
• Certifieringar inom IT- och informationssäkerhetsområdet exempelvis CISSP eller motsvarande
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Omgående
Anställningstyp: Tillsvidareanställning
Placering: Huvudkontoret Brunkebergstorg Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 29/8. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning. Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
