IT-rekryterare sökes för uppdrag till globalt teknikbolag i Lund
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Lund
2026-02-11
Har du erfarenhet inom IT-rekrytering, vill utvecklas ytterligare inom området och är tillgänglig för nytt arbete? Här finns din möjlighet att få vara en del av en global organisation. Passa på att söka direkt, då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu för vår kunds räkning dig med erfarenhet inom rekrytering och vana att hantera flera rekryteringsprocesser parallellt. Här får du möjligheten att vara en del av ett globalt bolag med starkt fokus på hållbarhet och att utveckla dina kunskaper inom rekrytering, där du främst kommer att rekrytera IT-profiler. Rollen innebär ett brett ansvar med flera parallella rekryteringar som du självständigt kommer driva från början till slut. För att lyckas och trivas i denna roll är du van att skapa struktur, håller tempo i processerna och samtidigt säkerställer kvalitet i varje steg.
Denna tjänst är ett konsultuppdrag på ca 4-6 månader med eventuella möjligheter till förlängning.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av rekrytering sedan tidigare där du själv drivit egna rekryteringsprocesser från början till slut och rekryterat IT-profiler.
• Är flytande i svenska och engelska, då båda språk används dagligen i arbetet och du kommer ingå i ett internationellt team.
• Har god administrativ förmåga och snabbt kan sätta dig in i nya system.
Det är meriterande om du har
• Ett starkt kandidatnätverk inom IT och god kännedom om kandidatmarkanden i Skåne.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
