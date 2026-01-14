IT-projektmedarbetare - forskning, infrastruktur och säkerhet
2026-01-14
Vill du arbeta med att optimera NordGens IT-arbete, särskilt med fokus på säkerhet, beredskap, dokumentation och tillgänglighet? Har du gedigen erfarenhet av arbete med IT-infrastruktur och systemdrift och vill bidra till hållbar utveckling och bevarandet av biologisk mångfald? Då kan du vara rätt person för tjänsten som NordGens nya IT-projektmedarbetare!
Om NordGen
Nordiskt Genresurscenter (NordGen) är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. Institutionen ligger under Nordiska ministerrådet och har uppdraget att bevara och främja ett hållbart nyttjande av genetiska resurser för mat och lantbruk. Därför bevarar NordGen den nordiska frö- och potatissamlingen, driver forskningsprojekt och internationella samarbeten, samt ansvarar för fröhanteringen i Svalbard Global Seed Vault. Huvudkontoret ligger i nybyggda lokaler på Campus Alnarp, beläget i närheten av Malmö och Lund.
NordGen söker en erfaren och självständig IT-projektmedarbetare för en 2-årig anställning med fokus på administration, forskning, infrastruktur och informationssäkerhet. Tjänsten är förankrad i ett strategiskt viktigt arbete med att stärka NordGens IT-drift, datasäkerhet och beredskap mot bakgrund av ökade krav på cybersäkerhet, inklusive NIS2-direktivet och CER-förordningen.
Du får en central roll i planeringen och genomförandet av en föranalys samt i det praktiska arbetet med vidareutveckling och optimering av NordGens IT-infrastruktur - inklusive optimering av lagringslösningar, förbättrad IT-support och stärkt säkerhet och drift i hela organisationen.
Tjänsten innehåller både strategiska och analyserande delar samt praktiskt, operativt arbete och förutsätter nära samarbete med ledning, medarbetare, externa leverantörer och nordiska/internationella samarbetspartner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att ansvara för att:
Planera och genomföra en föranalys av NordGens IT-säkerhet, risker och sårbarheter i relation till NIS2 och CER, inklusive databaserna GeNBIS (https://www.nordic-baltic-genebanks.org/gringlobal/search)
och Seed Portal (https://seedvault.nordgen.org).
Bidra till utvecklingen av strategiska förslag för IT-infrastruktur, beredskap och säkerhet som stödjer användningen av NordGens samlingar.
Göra NordGen i stånd att både lagra och tillgängliggöra digital genetisk sekvensinformation (DSI) som är kopplad till våra samlingar av växtgenetiska resurser.
Optimera den dagliga IT-driften, inklusive support, licensavtal, åtkomsthantering, backup och övervakning.
Stödja arbetet med nordisk datasuveränitet och säkra lagringslösningar.
Samarbeta med externa leverantörer, forskningsinfrastruktur och nordiska partner.
Ta fram dokumentation, rekommendationer och beslutsunderlag för ledning och styrelse.
Omsätta planering till konkreta åtgärder.

Kvalifikationer
Vi förväntar oss att du:
Har en relevant utbildning inom IT, informationssystem, datavetenskap eller motsvarande.
Har gedigen erfarenhet av administrativ och forskningsrelaterad IT, IT-infrastruktur och systemdrift.
Har erfarenhet av eller kännedom om datamigrering och lagringslösningar.
Har förståelse för informationssäkerhet, riskhantering och beredskapsplanering.
Gärna har kännedom om NIS2, CER, ISO 27001 eller liknande ramverk (ej krav).
Arbetar strukturerat, analytiskt och självständigt.
Har god samarbetsförmåga och kan kommunicera med både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Behärskar engelska i tal och skrift; kunskaper i ett skandinaviskt språk är meriterande.
Är medborgare i ett nordiskt land.
Vi erbjuder
En spännande 2-årig projektanställning med stor samhällelig betydelse.
Möjlighet att arbeta i gränslandet mellan IT-drift, säkerhet och strategisk utveckling.
En internationell och nordisk arbetsmiljö.
Hög grad av professionellt självständigt arbete och inflytande.
Flexibla arbetsförhållanden inom ramen för NordGens policys.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 2 år med möjlighet till förlängning. Lön och anställningsvillkor fastställs enligt gällande kollektivavtal och kvalifikationer. Arbetsplatsen är i huvudsak vid NordGens huvudkontor i Alnarp i närheten av Malmö och Lund.
Deadline för ansökan är 9 februari kl 23:59. Tillträde så fort som möjligt. Endast ansökningar som lämnas i Nordiska ministerrådets ansökningssystem behandlas.
Kontaktperson Lene Krøl Andersen, direktör, lene.krol.andersen@nordgen.org
, +46 (0) 706 33 7300. Så ansöker du
