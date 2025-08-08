IT-projektledare till vår kund i Sundbyberg
2025-08-08
Uppdragsbeskrivning
Vår kund inom energisektorn behöver utökade resurser för effektiv IT-förvaltning, då många nya krav ställs på befintliga IT-system samt nya behov uppstår till följd av ökad digitalisering.
Som IT-projektledare leder du ett eller flera projekt inom organisationen. Projekten bemannas av interna resurser och konsulter inom IT samt av verksamhetsspecialister. Du rapporterar projektens framdrift mot uppställda mål och planer till beställare och styrgrupp. Som stöd används en anpassad projektmodell och projektverktyg för rapportering och resursplanering.
Uppdraget är en konsultroll som innebär förstärkning i organisationens löpande arbete. Det handlar om projektledning av ett större och prioriterat projekt med stor verksamhetspåverkan och pressad tidplan. Vi söker en erfaren projektledare som tidigare drivit omfattande systemskiftesprojekt, med förmåga att snabbt skapa nätverk och koordinera människor och lösningar i en komplex verksamhet.
Projektledarrollen innebär att skapa framdrift i ett pågående projekt bestående av teknisk projektledare, IT-arkitekter och teknikspecialister. Du ansvarar för att följa och uppdatera tidplanen samt leda det dagliga arbetet för det tekniska teamet.

Dina arbetsuppgifter
Planera, leda, samordna och administrera projektet genom alla faser, så att mål och delmål uppnås enligt tidplan och med gott resultat.
Förankra projektet i organisationen och överlämna till förvaltningsorganisation.
Stötta projektägare/beställare i att ta fram underlag enligt interna riktlinjer och projektmodeller.
Driva aktiviteter och löpande rapportera framdrift och risker till styrgrupp.
Kommunicera med olika intressentgrupper.
Ansvara för projektets budget och resursallokering.
Säkerställa leverans i tid och med rätt kvalitet.
Hantera leverantörskontakter och vid behov upphandla lösningar enligt gällande regelverk och processer.
Leda interna projektresurser på ett tydligt och positivt sätt i linje med organisationens värdegrund.
Bidra till förvaltningsplan och budgetprocess.
Hantera tekniska och kommersiella krav för ett rikstäckande kommunikationssystem.
Obligatoriska krav
Högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, teknik, data och/eller systemvetenskap eller motsvarande.
Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet som IT-projektledare för större komplexa verksamhetsprojekt inom nätverk, telekom och/eller infrastruktur och IT-projekt under de senaste 10 åren.
Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från tekniskt komplexa IT- och verksamhetsprojekt, med samverkan mellan verksamhet, drift, förvaltning, program/projekt samt leverantör (detta krav behöver verifieras med två referensuppdrag).
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av arbete i en organisation som nyttjar förvaltningsmodellen PM3 och/eller annan styrmodell.
Mervärdeskrav
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av DWDM teknik i form av att antingen ha varit projektledare eller att ha aktivt deltagit i motsvarande projekt.
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av verksamhetskritiska IT-system med höga tillgänglighet- och säkerhetskrav.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet från verksamhet med hög skyddsklass.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-15

Omfattning
