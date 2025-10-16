IT-projektledare till Stockholm-Arlanda Airport
2025-10-16
Vi söker två drivna IT-projektledare som vill leda spännande projekt i skärningspunkten mellan IT och verksamhet. Här får du bidra till effektivare och mer hållbara flygplatsprocesser samt förenkla resan för miljontals resenärer. Ta chansen att vara med och utveckla framtidens flygplatslösningar!
Vad innebär rollen?
Som IT-projektledare hos Swedavia får du en nyckelroll i att leda och genomföra komplexa projekt inom systemutveckling, integration och verksamhetsutveckling. Du har det övergripande ansvaret för projektets med ett tydligt fokus på resultat och kvalitet.
Dina huvuduppgifter inkluderar att:
Planera, driva och leverera projekt inom IT enligt uppsatta mål
Ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
Säkerställa att projekt genomförs enligt etablerade metoder, Swedavia använder XLPM
Kommunicera effektivt med både tekniska team och ledning
Bygga, leda och ta huvudansvaret för en större grupp i tvärfunktionella team
Se det stora perspektivet, hitta nya möjligheter i en komplex miljö och identifiera innovativa lösningar som skapar värde för verksamheten och resenärerna
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är en erfaren och trygg projektledare som levererar resultat. Du har en naturlig förmåga att bygga förtroende och få med dig teamet, samtidigt som du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att arbeta enligt etablerade projektmetoder.
Vi tror att du har:
Universitets- eller högskoleutbildning med IT-inriktning eller annan likvärdig kombination av utbildning och erfarenhet
Minst 10 års aktuell arbetslivserfarenhet som projektledare, meriterande med certifiering
Gedigen erfarenhet av budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av arbete med upphandlingar är meriterande
Vad erbjuder vi dig?
Här får du arbeta i en av Sveriges mest spännande arbetsmiljöer, där teknik och innovation går hand i hand med samhällsviktiga funktioner. Här finns stora möjligheter att påverka och utvecklas i en miljö där ingen dag är den andra lik!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Åsa Edholm, asa.edholm@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 9 november, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
