IT-projektledare - Agila IT-projekt inom offentlig sektor
2025-10-26
Vi söker nu en erfaren IT-projektledare till ett större utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. Uppdraget innebär att driva och leda IT-projekt som bidrar till att modernisera och effektivisera verksamhetens produktionsmiljö och datainfrastruktur.
Du kommer att spela en central roll i ett projekt som syftar till att utveckla IT-stöd för insamling, bearbetning och tillgängliggörande av data - med fokus på automatisering, metadata och återanvändning av befintlig information.
Rollen innebär nära samarbete med både IT och verksamhet, där tydlig kommunikation, kravhantering och samordning är avgörande för att nå framgång.
• * Leda och driva IT-projekt från start till mål enligt etablerad projektmodell (PPS eller likvärdig)
• * Hålla ihop förstudier och kravarbete på övergripande nivå
• * Säkerställa att IT-utvecklingen bedrivs effektivt inom agila utvecklingsteam
• * Samordna aktiviteter mellan IT, verksamhet och andra intressenter
• * Följa upp mål, tidplan, kvalitet och resultat
Kravprofil (ska-krav - måste uppfyllas)
För att vara aktuell för rollen ska du sedan år 2020 ha:
• * Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att leda IT-projekt där IT-utvecklingen bedrivits inom agila utvecklingsteam
• * Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att driva projekt enligt PPS (Praktisk ProjektStyrning) eller jämförbar projektmodell
PPS (Praktisk ProjektStyrning) är en svensk projektmetodik som ger struktur för planering, genomförande och uppföljning av projekt. Modellen används brett inom IT-branschen och säkerställer tydliga roller, beslutspunkter och ansvar genom hela projektlivscykeln.
Meriterande erfarenheter (bör-krav)
• * Att driva projekt enligt PPS sedan år 2018 eller tidigare
• * Förändringsledning i större organisationer
• * Projektledning inom statlig verksamhet eller bolag med fler än 500 anställdaProfil
Vi söker dig som har en stark kommunikativ förmåga, är strukturerad och har lätt att skapa förtroende i samarbeten. Du trivs i en roll med stort ansvar och är van att samordna flera intressenter samtidigt som du håller fokus på målet.
Kunden avser att tillsätta rollen skyndsamt, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring och flera andra förmåner som förgyller vardagen.
