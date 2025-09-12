IT-pedagog till förskolorna Rinkabyholm, Smedby och Trekanten
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som IT-pedagog arbetar du i nära samarbete med ledning, pedagoger och barn i syfte att utveckla varje barns rätt till att möta digitala verktyg som en integrerad del av undervisningen. Tillsammans med barn och pedagoger utvecklar du undervisningen med och genom digitala verktyg.
Du inspirerar och utbildar kollegor genom workshops eller andra utbildningsinsatser. Du samarbetar vid behov med enheternas specialpedagoger i utvecklandet av digitala hjälpmedel till barn i behov av särskilt stöd och ingår i utbildningsförvaltningens utvecklingsgrupp för digitalisering samt är kontaktperson mot teknik- och fastighetsförvaltningens IT-avdelning.
I arbetsuppgifterna ingår även en del administrativa arbetsuppgifter så som: hantera konton, inventarielistor, hemsidor, UNIKUM mm. Som IT-pedagog håller du dig uppdaterad kring aktuell forskning inom digitalisering i förskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Vi ser gärna att du arbetat som förskollärare en tid och har erfarenhet av digitala verktyg i förskolan.
För att lyckas i din roll som IT-pedagog hos oss:
* tar du ansvar för dina uppgifter.
* strukturerar själv angreppssätt och driver dina processer vidare.
* planerar, organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt.
* har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar.
* kan och vill du arbeta bra med andra, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang.
Det är en förutsättning att du har B-körkort och tillgång till egen bil.
ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma påbörja urvalsarbetet innan sista ansökningsdatum. Tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan dess.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Ersättning
