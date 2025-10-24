IT-koordinator med fokus på den publika biblioteksmiljön
2025-10-24
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Välkommen till oss
Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Som IT-koordinator med fokus på den publika miljön är du en viktig pusselbit i att upprätthålla och utveckla biblioteket som mötesplats och en läsfrämjande, trygg och välkomnande kulturinstitution med stort utrymme för kreativt skapande och nya sätt att uttrycka sig på.
Stockholms stadsbibliotek består av ett 40-tal folkbibliotek. Därtill bedrivs biblioteksverksamhet på sjukhus, häkten, äldreboenden samt uppsökande biblioteksverksamhet i form av bokbuss, pop up-bibliotek och annan mobil biblioteksverksamhet. Stockholms stadsbibliotek har ca 400 anställda.
Enheten Kungsholmen-Östermalm består av 4 bibliotek och ett 40-tal medarbetare. Enhetens större bibliotek är Östermalms bibliotek och Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket och de mindre är Stora Essingens bibliotek och Norra Djurgårdsstadens bibliotek (även enhetens meröppna bibliotek). Enheten har även uppdrag på äldreboenden i stadsdelarna Kungsholmen och Östermalm. Biblioteken verkar för och tillsammans med lokalsamhället.
Vi erbjuder
Tjänsten som IT-koordinator med fokus på den fysiska miljön är en tillsvidareanställning om 100%. Provanställning på högst sex månader kan komma att tillämpas om prövobehov föreligger. Tillträde 2025-12-01 eller efter överenskommelse.
Som anställd inom Stockholm stad har du möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. Vi erbjuder alla anställda ett friskvårdsbidrag och ger rabatt på egna anläggningar samt har avtal med flera gym som ger dig förmånlig rabatt på medlemskap och årskort.
Kulturförvaltningens tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda på minst tre månader får, mot uppvisande av lönebesked, fri entré på förvaltningens egna kulturinstitutioner. Det gäller inte avgiftsbelagda föreställningar, konserter och liknande. Du får även personalrabatt på Stadsmuseets, Medeltidsmuseets och Liljevalchs butiker samt på Stockholmia förlag.
Inom staden finns också stora möjligheter till fortbildning och Stockholms stadsbibliotek har utvecklat en egen läroportal med intressanta och aktuella ämnen.
Din roll
Som IT-koordinator har du fokus på den fysiska miljön och du arbetar med service, kunskap och erfarenhet för att skapa en god IT-service till medarbetare och besökare. Du bidrar till arbetet att omhänderta och utveckla bibliotekets rum och lokaler. Du stöttar kollegor vid felsökning och hantering av IT-relaterade problem i det publika rummet.
Du säkerställer att system och tjänster i biblioteket är tillgängliga och fungerar. Du är superanvändare för våra verksamhetsnära system inklusive vår biblioteksteknik. Du utfärdar tjänstekort, beställer datorer och telefoner till dina arbetskamrater. Du är också lås- och larmansvarig samt ansvarig för att lokalt implementera projekt, datorutbyten, test av nya applikationer och uppgradering av programvara.
Du är anställd på enheten där du utgör första linjens support, men du ingår också i Stadsbibliotekets nätverk av IT-koordinatorer som leds av en samordnare. Nätverket träffas kontinuerligt och tar upp viktiga saker som pågår i organisationen, diskuterar hur problem kan lösas, utbyter information osv.
I ditt arbete ingår även att omhänderta den fysiska miljön och det innebär att du åtgärdar fel och brister i bibliotekets lokaler, bistår vid ommöbleringar och omflyttningar, ansvarar för utlämning och kvittering av nycklar, eventuella inventeringar mm.
Flexibilitet, systematik och prioriteringsförmåga är ett måste för att hela uppdraget ska kunna hanteras.
Du är ordningsam och strukturerad i ditt arbete och har uppdaterade "att göra listor".
Du kan arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du har god samarbetsförmåga då arbetet innebär många kontaktytor med personal, besökare och både interna och externa samarbetspartners.
Du gillar att ge service och se till att saker fungerar.
Du har ett estetiskt sinne och ser värdet i att skapa och bibehålla välskötta och funktionella biblioteksmiljöer.
Du är tekniskt kunnig och kan med lätthet köra ljud och etablera teknik inför ett författarsamtal eller konsert.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Utbildning inom IT
Stor förståelse och goda kunskaper om ny digital teknik, IT-säkerhet
Mycket god kunskap i Officeprogrammen
Har erfarenhet av teknikansvar i programsammanhang
Är händig och lösningsorienterad
Språkkunskaper:
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av verksamhetsutveckling med IT
Arbetat som snickare, hantverkare eller scenograf
Erfarenhet av biblioteksverksamhet eller scenkonst
B-körkort
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
