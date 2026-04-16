It-Konsult Inom Infrastruktur Hos Itsy I Örebro

2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Itsy är en lokal och stark IT-aktör i Örebro som kombinerar hög kompetens med en kultur där frihet under ansvar, nära relationer och arbetsglädje är centralt. Företaget är den lilla utmanaren som konkurrerar med de stora - med styrkan att kunna leverera en helhetslösning inom IT till sina kunder. Itsy är din one-stop-shop som är experter på IT, kommunikation, dokumenthantering och har som mål att erbjuda kunder en problemfri arbetsplats.
Nu söker Itsy en senior IT-konsult med bred infrastrukturkompetens som vill ta tekniskt ansvar, vara nära kunden och bidra till både stabil drift och fortsatt utveckling. Rollen passar dig som har ett helhetsperspektiv och trivs med att kombinera teknik med rådgivning och kunddialog.
Detta är en direkt rekrytering. Det innebär att du kommer att bli anställd hos Itsy och vi på Maxitech är en rekryteringspartner till Itsy.
Du erbjuds
Hos Itsy blir du en del av en verksamhet där man värdesätter att ha roligt tillsammans, det är högt i tak och du får stor frihet i hur du planerar och genomför ditt arbete.
Vidare erbjuds du:
• En stabil och välmående konsultverksamhet med stark lokal närvaro
• Möjlighet att coacha och vara mentor till juniora talanger
• Hybridarbete och frihet under ansvar
• Generös kompetensutveckling genom utbildningar
• Moderna och uppskattade lokaler med bland annat relax, bastu och massagestolDina arbetsuppgifter
I rollen som senior IT-konsult hos Itsy arbetar du nära kund och tar ansvar för att både förvalta och utveckla IT-miljöer. Exempel på arbetsuppgifter:
• Design, drift och vidareutveckling av IT-infrastruktur
• Felsökning och förbättringsarbete
• Modernisering och migrering (on-prem moln)
• Teknisk rådgivning till kund och interna teamProfil
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom en liknande roll, ex IT konsult, infrastruktur generalist, nätverks generalist etc.
Du har goda kunskaper inom:
• Windows Server
• Active Directory, identitet och åtkomst
• Virtualisering (VMware, Hyper-V el. motsv.)
• Grundläggande nätverk (DNS, TCP/IP, brandväggar)
• Backup, DR och övervakning
• Microsoft 365
• B-körkort
• Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Automation/script (PowerShell, Bash el. liknande)
• Moln & hybrid (Azure och/eller AWS)
Du har en tekniskt bredd och gillar att se helheten, snarare än att vara spets inom ett enskilt område. Du vill också bidra med kunskapsdelning ett team där man arbetar nära varandra och har en prestigelös kultur. Som person är du kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar och är trygg i kunddialoger. Övrig information
Omfattning: Heltid
Placering: Örebro, med möjlighet till hybridarbete. Rollen innebär kundbesök.
Start: så snart som möjligt
Säkerhetskrav: Rollen kan omfattas av säkerhetskrav (SÄK) och därmed görs en bakgrundskontroll.
Kontakta rekryterare Gabriella Saume för frågor kring tjänsten på: gabriella.saume@maxitech.nu
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Maxitech är ett konsultbolag inom IT/Tech som arbetar med branschens vassaste konsulter. Vi erbjuder även direktrekryteringar till våra kunder och skräddarsyr lösningar efter deras behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
