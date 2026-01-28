IT-ingenjör, service & support till Bild-och funktionsteknik i Malmö
Region Skåne, Medicinsk service / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2026-01-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Medicinsk service i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar alltifrån laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning. Vi är cirka 2100 medarbetare i förvaltningen.
Bild- och laboratorieteknik (BOLT) är organisatoriskt placerat i verksamhetsområde Laboratoriemedicin Bas. Område Bild- och laboratorieteknik består av tre enheter som ansvarar för att upprätthålla den medicintekniska säkerheten genom förebyggande och avhjälpande underhåll av medicinteknisk utrustning. BOLT bistår Region Skånes verksamheter inom Bild- och funktionsmedicin samt Laboratoriemedicin med teknisk kompetens. Verksamheten är också involverad i investeringar och upphandlingar samt deltar i forskning och utveckling inom området.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Tjänsten inriktar sig i första hand till IT-support på Medicintekniska produkter (MTP) inom Bild och funktion (diagnostik). Som IT-ingenjör hos oss kommer du ingå i en grupp av ingenjörer, tekniker och specialister som ansvarar för upphandling, drift och underhåll av medicintekniska utrustningar inom bild- och funktionsmedicin.
Dina primära arbetsuppgifter är allt ifrån telefonsupport, installation av hård- och mjukvara, uppkoppling, integration, felsökning samt support till vårdverksamheten och kollegerna. Det förekommer även rent administrativa arbetsuppgifter kring kvalitetssystem och utveckling av arbetsmetoder. I tjänsten ingår arbetsuppgifter både lokalt och regionalt inom bild- och funktionsdiagnostiks enheter i samarbete med externa partners. Det finns stora möjligheter för personlig utveckling inom Bild- och funktionsteknik.
Placeringsort för närvarande är Malmö men då vi arbetar regionalt sker en del arbete på andra orter i regionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom MT/IT, alternativt annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig inom medicinteknik och/eller IT. Goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift är ett krav för tjänsten samt giltigt B-körkort då det kan förekomma resor. Du bör ha erfarenhet av IT-arbete i större organisationer. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av nätverk- och serverhantering samt har djupare kunskap inom datorhantering. Projektledning och medicintekniskt arbete ses som meriterande, likaså att du har erfarenhet av anskaffningsprocesser.
Som person är du serviceinriktad, kommunikativ, strukturerad, engagerad och ansvarsfull. Arbetet kräver fallenhet för serviceåtagande, du ska även vara van vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och naturligtvis så måste du leva upp till Region Skånes värdegrund.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302704". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Peter Brost, Enhetschef 0768-87 00 58 Jobbnummer
9709909