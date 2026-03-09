IT-infrastrukturspecialist till Kungliga Musikhögskolan
Vill du vara med och bygga framtidens IT-infrastruktur på en av Sveriges mest kreativa arbetsplatser?
Kungliga Musikhögskolan (KMH) söker en IT-infrastrukturspecialist som vill ta en nyckelroll i vårt IT-team. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och arbeta nära verksamheten - i en miljö där musik och teknik möts.
Om rollen
Som IT-infrastrukturspecialist ansvarar du för drift och utveckling av KMH:s servermiljö och har en central roll i att forma hur vår infrastruktur ska se ut framåt. Du arbetar i ett litet team där din insats gör konkret skillnad, och du får stort utrymme att påverka val av tekniker och arbetssätt.
Rollen innebär att du:
• Ansvarar för drift och utveckling av vår servermiljö med både Windows- och Linux-servrar inkl ansvar för våra serverrum
• Ansvarar för nätverk (Sunet CNaaS / Eduroam) och lagring
• Ansvarar för virtualisering, backup och övervakning
• Sköter administration i AD / Entra Id och M365
• Hanterar certifikat, DNS och andra grundläggande infrastrukturtjänster
• Bidrar till att bygga ut vår plattform med modern telemetri, automatisering och dokumentation
• Bidrar till KMH:s säkerhetsarbete genom att hålla infrastrukturen uppdaterad, härdad och övervakad
• Bidrar i support/helpdesk kring ditt kunskapsområde
Vem söker vi?
Vi tror att du har några års erfarenhet av IT-infrastruktur och en genuin kunskap och nyfikenhet på hur saker fungerar under huven. Du behöver inte kunna allt från start - det viktiga är att du har en stabil grund att snabbt bygga vidare på och att du trivs med att ta ansvar och själv gräva i detaljer för att lära dig nytt. Vi är ett litet team så du har nära till - och berörs av - alla delar av IT-miljön på KMH. Personliga egenskaper är av stor betydelse.
Du har:
• Erfarenhet av serveradministration i både Linux (Ubuntu) och Windows
• Erfarenhet av nätverksadministration (TCP/IP, DNS, VLAN, brandväggar)
• Erfarenhet av virtualisering (VMware, Proxmox eller liknande)
• Erfarenhet av Windows Server, Active Directory och Microsoft 365-administration
• Erfarenhet av scriptning i aktuella OS
• Utvecklad förståelse för drift av kritiska system
• Förmåga att dokumentera och kommunicera ditt arbete på ett sätt som andra kan förstå
Meriterande:
• Erfarenhet av automatisering med Ansible
• Erfarenhet av Grafana, Prometheus, Loki, Nagios eller liknande
• Intresse för cybersäkerhet - du följer med i vad som händer och tänker på säkerhet som en del av vardagen, inte ett separat projekt
• Intresse för containerisering (Docker) och moderna driftmönster
• Erfarenhet från högskolesektorn eller offentlig verksamhet
• Erfarenhet av MacOS, CNaaS / Eduroam och/eller Jamf
• Erfarenhet av att själv bygga verktyg som behövs i arbetet
• Intresse för och erfarenhet av problemlösning med hjälp av AIPubliceringsdatum2026-03-09Dina personliga egenskaper
• Du är en positiv problemlösare som tar dig an utmaningar direkt i stället för att vänta på att de blir stora problem
• Du är självgående och bekväm med att ta ägarskap över ditt ansvarsområde även om du inte kan alla detaljer
• Du är prestigelös och samarbetsinriktad - delar gärna med dig av det du kan och frågar andra om råd
• Du är tydlig, respektfull och positiv i din kommunikation, både med kollegor och externa parter
• Du är stresstålig vid driftstörningar eller andra incidenter som kräver fokus
Vad erbjuder vi?
KMH är Sveriges enda fristående musikhögskola och en av landets främsta konstnärliga utbildningsinstitutioner. Här utbildas framtidens musiker, kompositörer och musikpedagoger. Vi har ca 1 500 aktiva studenter varje år och personalen består av ca 350 personer. Många av våra medarbetare - även på tekniksidan - är själva utövande musiker.
Som medarbetare får du:
• En arbetsplats där teknik möter konstnärlig verksamhet på ett sätt du inte hittar någon annanstans
• Unika lokaler på Östermalm, med konserter och kreativitet som en del av vardagen
• Ett nära samarbete med engagerade kollegor där byråkratin är liten och möjligheten att påverka stor
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• Stabila statliga anställningsvillkor med semester, pension och friskvårdsbidrag
• Goda kommunikationer, precis vid (T) Stadion och bussar
Vi är ett litet IT-team som just nu befinner oss i en spännande utvecklingsfas. Vi utforskar aktivt hur moderna verktyg - inklusive AI - kan hjälpa oss att arbeta smartare. Du kommer in i ett skede där du har verklig möjlighet att vara med och forma hur vi skall arbeta och vilka val vi gör framåt.
Praktisk information
Omfattning: Tillsvidareanställning 100%, kan inledas med provanställning
Placering: KMH:s campus, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm. Hybridarbete är möjligt - vi ser gärna hög närvaro i teamet på campus men det finns möjlighet till distansarbete delar av tiden enligt separat överenskommelse.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan (personligt brev och cv) senast 30 mars 2026, diarienummer 26/112. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta IT-chef Patrick Lindblom, patrick.lindblom@kmh.se
.
Facklig information: OFR/ST, Erik Metall erik.metall@kmh.se
Saco-s, Karl Asp karl.asp@kmh.se
Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.
- Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Musikhögskolan
(org.nr 202100-1215), https://www.kmh.se/ Arbetsplats
Kungl. Musikhögskolan Jobbnummer
9786160