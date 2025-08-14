IT-infrastrukturspecialist (Microsoft-produktplattform, Linux, IAM/PKI)
2025-08-14
Vi utmanar de traditionella konsultbolagen och vi kan med stolthet säga att Castra är konsultbranschens mest utvecklande arbetsplats där allt är möjligt. Känns det här som företaget för dig så läs gärna vidare.
Rollen Vi söker en senior IT-infrastrukturspecialist och lösningsarkitekt med djupgående kunskap inom Microsofts produktportfölj, Linux samt IT-säkerhetsområdet (IAM/PKI). Här får du möjligheten att arbeta hos spännande kunder med komplexa och affärskritiska miljöer där din expertis kommer göra verklig skillnad.
I rollen kommer du att:
Arbeta med design, implementation och drift av IT-infrastruktur inom både Windows och Linux-miljöer.
Ansvara för certifikathantering (PKI) och IAM-lösningar.
Automatisera och effektivisera IT-processer med hjälp av PowerShell och andra scriptspråk.
Felsöka, optimera och migrera IT-miljöer för att säkerställa hög tillgänglighet och säkerhet.
Fungera som rådgivare och lösningsarkitekt i strategiska IT-projekt hos våra kunder.
Vi ser gärna att du har:
Minst 8 års erfarenhet som IT-infrastrukturspecialist och/eller lösningsarkitekt.
Djupa kunskaper inom Microsoft Windows Server, Active Directory och Linux (gärna Red Hat Enterprise Linux).
Erfarenhet av certifikathantering och PKI-lösningar.
Gedigen kunskap inom IT-säkerhet, IAM och nätverk.
Starka scriptingkunskaper, framförallt i PowerShell.
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor är meriterande.
Erfarenhet av virtualisering (VMware), molntjänster (Azure) och automatiseringsverktyg.
Låter detta som du i det stora hela? Hör av dig så tar vi upp dialogen redan under kommande vecka!
Varför ska du välja oss?
Här tror vi på frihet, möjligheter och medbestämmande. Att du som medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och forma ditt arbete utefter dina intressen och prioriteringar i livet. Att alla får vara med och forma och påverka bolaget genom delägarskap, advisory board och projektgrupper. Att det är viktigt att ha ett sammanhang, känna tillhörighet och att man har kollegor som stöttar, utvecklar och tror på en.
Om Castra
Castra är en entreprenörsdriven konsultgrupp inom IT, management och systemutveckling. Bolaget ägs gemensamt av medarbetarna och tillsammans bygger vi det företag vi själva vill jobba på.
Vår vision är att vi ska vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Att vi blivit certifierade av Great Place to Work fem år i rad är ett bevis på våra höga mål kring företagskultur. Våra tankar om delaktighet, påverkansmöjligheter och respekt för individens egna val och möjligheter fungerar.
Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Sundsvall, Malmö, Linköping, Norrköping, Örebro och Jönköping. Mer information om Castra-koncernen hittar du på vår hemsida www.castra.se.
Har vi lyckats väcka din nyfikenhet? Sök direkt via länken eller kontakta Charlotta.Ljung@Castra.se eller Charlotta på 0728716312
