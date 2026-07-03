IT-infrastrukturspecialist inom IAM, Digital omställning och IT
Umeå kommun, Teknik och fastighet, IT / Elektronikjobb / Umeå Visa alla elektronikjobb i Umeå
2026-07-03
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Vill du bygga Sveriges kanske mest spännande IAM-miljö inom offentlig sektor?
Varje dag använder över 40 000 personer Umeå kommuns digitala tjänster. Bakom varje inloggning, behörighet och digital identitet finns en avancerad identitetsplattform som säkrar rätt åtkomst till rätt resurser vid rätt tidpunkt.
Nu söker vi två IAM-specialister som vill vara med och utveckla nästa generation av identitets- och behörighetsstyrning i en av Sveriges största kommunala IT-miljöer. Hos oss får du möjlighet att arbeta med hela identitetslivscykeln – från automatiserad provisionering och federerad inloggning till governance, attestflöden, rollmodeller och framtidens Zero Trust-arkitektur.
Nyfiken på rollen men inte bosatt i Umeå? Läs mer om vår stad här!
Om vår miljö
Vår IAM-plattform hanterar idag identiteter, behörigheter och åtkomst för:
Cirka 40 000 användare
Över 300 integrerade verksamhetssystem
Active Directory
Microsoft Entra ID
Google Workspace
Federerade identitetslösningar som ADFS, SITHS, BankID och Freja eID
Vi arbetar redan idag med en hög grad av automatisering där identiteter och behörigheter provisioneras utifrån organisationstillhörighet, anställning, uppdrag och roll. Samtidigt genomför vi en omfattande modernisering av vår IAM- IDM och IGA-arkitektur för att möta framtida krav inom:
GDPR
NIS2
Cybersäkerhetslagen
Spårbarhet och revision
Zero Trust
Least Privilege
Det innebär att du får vara med och påverka design, arkitektur och implementation av nästa generations identitetsstyrning.
Vad du kommer att arbeta med
Hos oss arbetar du inte enbart med drift eller support. Du kommer att vara en aktiv del i att:
utveckla och förvalta kommunens IAM- och IGA-plattform
designa identitets- och behörighetsmodeller
bygga integrationer mot verksamhetssystem
utveckla automatiserad provisionering och deprovisionering
etablera åtkomststyrning (RBAC/ABAC)
införa attest- och governanceprocesser
säkerställa efterlevnad av NIS2, GDPR och Cybersäkerhetslagen
vidareutveckla vår federations- och autentiseringsplattform
delta i arkitektur- och säkerhetsarbete tillsammans med verksamhet och IT
Tekniker och områden du kan komma att arbeta med
Identity & Access Management (IAM)
Identity Governance & Administration (IGA)
OpenText Identity Manager (IDM)
eDirectory
Active Directory
Microsoft Entra ID
LDAP
SCIM
REST API
Federation (SAML, OAuth2, OpenID Connect)
PKI och e-legitimationer
PowerShell
Linux
Behörighetsstyrning och RBAC
Vad vi letar efter
Vi söker dig som vill vara med och designa, säkra och bygga det vi ska ha imorgon samt förädla det vi har idag. För att lyckas med detta behöver du ha:
Gymnasieutbildning
Några års erfarenhet av arbete med identiteter, behörigheter och säker åtkomst (Identity & Access Management (IAM))
Obehindrade kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Vi tror även att du har erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
IAM
IDM
IGA
Katalogtjänster
LDAP
Federation
Behörighetsstyrning
IT-säkerhet
Systemintegration
Det viktigaste är inte vilken produkt du arbetat med tidigare, utan att du förstår identiteter, behörigheter och säker åtkomst.
Har du erfarenhet av OpenText Identity Manager, SailPoint, Omada, One Identity, Saviynt, Okta eller Microsofts identitetsplattformar ser vi det som meriterande, likväl om du har en eftergymnasial utbildning inom IT.
Tre saker är avgörande för att du ska trivas och lyckas hos oss:
Du bidrar aktivt till att teamet tar fram nya lösningar där minsta behörighetsprincip (Least Privilege) och spårbarhet är en självklarhet.
Du diskuterar prestigelöst. Du kan utmana befintliga val och väga tekniska alternativ utan att vara låst vid ett enskilt leverantörsekosystem. Vi värdesätter att du kan se när standarder (t.ex. SCIM, OIDC) bör prioriteras framför egenutveckling för långsiktig hållbarhet.
Du kommunicerar med verksamheten. En stor del av arbetet handlar om att översätta komplexa tekniska säkerhetsbeslut till begriplig nytta för systemägare och förvaltningar som saknar teknisk bakgrund. Du klarar den bryggan galant tillsammans med IAM teamet.
Vi erbjuder en trygg miljö där du får stöd och möjlighet att utvecklas. I våra team får du chansen att växa och bygga din kompetens. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill växa tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Teknik och fastighet, IT Kontakt
Maria Lindgren, Vision vision.umea@umea.se 090-163343 Jobbnummer
9990407