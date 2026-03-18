IT-handläggare sökes till Södertörns tingsrätt
2026-03-18
Vill du jobba med IT- och tekniksupport samtidigt som du ger service åt andra? Då kan tjänsten som IT-handläggare på Södertörns tingsrätt vara något för dig!Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Som IT handläggare ansvarar du tillsammans med en kollega för drift och IT-support, vilket innebär att säkerställa att alla medarbetare får kvalitativ service och stöd inom IT och drift, teknik och telefoni.
Domstolsverket äger och utvecklar IT-system och verksamhetsstöd för Sveriges Domstolar. På tingsrätten handlar arbetet därför snarare om operativa frågor såsom installation, felsökning och användaradministration. Du håller i utbildning på IT-området för nyanställda och lämnar information om informationssäkerhet för de gemensamma IT-systemen inom Sveriges domstolar.
Du arbetar operativt med IT-säkerheten i enlighet med myndighetens verksamhetsansvar. Du är även beställare av IT-tekniska lösningar och förbrukningsvaror. Vidare stöttar du tingsrättens medarbetare i frågor rörande salsteknik under förhandlingar, konferensutrustning och säkerställer att utskriftshanteringen fungerar.
Du kommer även att arbeta med AD-hantering, vår klientplattform (Windows 11) inklusive felsökning, viss informationshantering av webb, nätverkshantering och felsökning, IDM, mobil- och DECT-telefoni och första linjens support till tingsrättens användare.
Arbetet innebär en hög servicegrad och tillgänglighet för verksamheten och arbetet innefattar främst kontakter internt på tingsrätten, men även gentemot Domstolsverket och andra IT-leverantörer. Arbetsuppgifterna kan variera och förändras över tid i takt med att verksamheten utvecklas.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
• Genomförd gymnasieutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Goda kunskaper inom PC och Microsoft Windows 11
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Utöver ovan ställda krav är det meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis IT-administration eller salsteknik under minst ett år, och har möjlighet att påbörja anställningen så snart som möjligt. Det kan dessutom vara meriterande om du har arbetat som ordningsvakt inom Sveriges Domstolar, då det skapar goda förutsättningar för att vid behov kunna bistå expeditionsvakterna vid personalmöten, sommarsemester eller vid frånvaro.
Som person är du lugn, tillmötesgående och hjälpsam i ditt bemötande. Du har ett process- och lösningsorienterat arbetssätt. Vidare har du en utpräglad känsla för service samt stort intresse för tekniklösningar inom IT och teknik.
En förmåga att samverka och se till hela tingsrättens uppdrag är en förutsättning. För att lyckas krävs att du är strukturerad och metodisk samt har förmåga att prioritera ärenden under stundtals hög arbetsbelastning. Du har god pedagogisk förmåga och förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2026. För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig bifoga CV samt personligt brev, där du motiverar varför du söker jobbet och vad du kan bidra med till verksamheten. Ladda upp underlag som styrker att du har en slutförd och godkänd gymnasieutbildning.
Arbetspsykologiska tester utgör en del av denna rekryteringsprocess. I bekräftelsemejlet, som skickas ut i samband med inskickad ansökan, finns en länk till testerna. Registrera din e-post och påbörja testerna genom att klicka på länken. Testerna måste genomföras innan sista ansökningsdagen för att ansökan ska räknas som fullkomlig och tas med i urvalet.
För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Inför anställning genomför vi registerkontroller.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om arbetsplatsen
Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter och här arbetar drygt 250 medarbetare. Vår domkrets omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Söderort inom Stockholms kommun. På tingsrätten handläggs ett stort antal brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Tingsrätten har sex dömande avdelningar, en administrativ avdelning och en stab. Vi arbetar i moderna lokaler i Flemingsberg, Huddinge, nära pendeltågsstationen.
Vill du träffa dina framtida kollegor? Läs om våra medarbetare och se intervjuerna med dem på vår hemsida: Möt våra medarbetare - Södertörns tingsrätt (https://www.domstol.se/sodertorns-tingsratt/om-tingsratten/organisation/mot-vara-medarbetare/)
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSN 2026/166".
Detta är ett heltidsjobb.

Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt
Administrativ direktör
Karin Påle Bartes karin.pale-bartes@dom.se 08-561 662 73
9804337